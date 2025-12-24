El Rey de la bachata, Romeo Santos, actuará en Zaragoza en 2026

Aunque de momento no se conocen todos los detalles sí hay una cosa confirmada, el rey de la bachata, Romeo Santos, actuará de nuevo en Zaragoza. El que fuera líder de Aventura y que atesora más de tres décadas de trayectoria musical está inmerso actualmente en un tour y a la capital aragonesa llegará junto a Prince Royce con 'Mejor tarde que nunca'.

Hace apenas unas horas su promotra, SFX Events, ha anunciado que este verano esa gira recalará en España donde han anunciado diez conciertos, uno de los cuales se celebrará en Zaragoza. Será el próximo 3 de julio de 2026, viernes para más señas, pero lo que no se ha desvelado todavía es el recinto de ninguna de las citas que se celebrarán en España por lo que está por ver dónde se podrá ver a Romeo Santos en la capital aragonesa. A priori, en el horizonte como opciones aparecerían o bien el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza o ya si se quiere dar un salto más grande o la Feria de Zaragoza (ya actuó allí en el verano de 2023) o el Ibercaja Estadio con capacidad para 20.000 personas. Un recinto que ya acogerá el 27 de junio la actuación de Leiva.

Madrid, Barcelona, Cádiz, Málaga, Murcia, Sevilla, Tenerife, Santander y La Coruña son los otros lugares españoles de la gira que también pasará por grandes ciudades europeas como París, Estocolmo y Londres.

Cómo comprar las entradas

Aunque aún no se ha anunciado el recinto donde será el concierto y no han salido las entradas a la venta, desde la promotora ya se ha habilitado la posibilidad de registrarse para que, en los próximos días, llegue información directa de la preventa de un concierto que promete ser histórico.

El 28 de julio de 2023, Romeo Santos actuó en la Feria de Zaragoza ante 9.000 personas en el que el artista dio ruenda suelta tanto a sus canciones más recientes como a temas de Aventura con mención especial a 'Obsesión'. El neoyorquino, de raíces latinas tanto por parte de madre como de padre, demostró que tiene una carrera muy consolidada y un repertorio muy cuidado que convenció a sus espectadores.