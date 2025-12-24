Leticia Sabater cierra el 2025 en un hotel de un pueblo de Aragón: "Gran fiestón de Nochevieja"

Leticia Sabater va a despedir otro año lleno de conciertos por todos los rincones de España en Aragón. La cantante catalana se ha convertido en la 'estrella' de la programación de muchos pueblos de la comunidad en los últimos años. Su asequible caché, su cercanía con el público y un show para todas las edades han provocado que Leticia Sabater llene tanto el pabellón de un pequeño pueblo de Teruel en las fiestas de agosto como el auditorio de Delicias en pleno mes de septiembre.

Después de ofrecer casi una treintena de conciertos en Aragón a lo largo de todo el 2025, la artista catalana ha decidido despedir otro año inolvidable dando una última fiesta para Nochevieja en un hotel de un conocido pueblo de Zaragoza. Leticia Sabater acudirá al Hotel Tierra de Garnacha en Borja para dar la bienvenida al 2026 por todo lo alto. La fiesta esta comenzará muy pronto a la hora de comer y se va a prolongar hasta la medianoche con unas campanadas que prometen ser inolvidables.

El Hotel Tierra de Garnacha está situado en la N-122 a pocos metros de la entrada a la localidad de Borja. Se trata de un hotel de dos estrellas que, tal como explica su página web, es un refugio para los amantes de naturaleza, la gastronomía y el enoturismo a pocos kilómetros del Parque Natural del Moncayo.

Borja es un pueblo que lleva varios años apostando por Leticia Sabater para sus fiestas populares y otros eventos. La artista catalana, que será protagonista de la Nochevieja 2025, ha presentado en varias ocasiones el Grand Prix en la plaza de todos del pueblo con un llenazo hasta la bandera. El último concierto de Sabater en Aragón fue el pasado domingo 7 de diciembre, en pleno puente de la Constitución, cuando hizo bailar con sus temazos como la Salchipapa a todo Singra en Teruel.

Cabe recordar que Leticia Sabater publicó hace ya varias semanas su tradicional villancico navideño titulado 'La conejita de Papá Noel' que no tardó en hacerse viral en toda España.

Agenda para el 2026

El éxito de Leticia Sabater a lo largo de todo el mapa de España es tal que muchos pueblos deciden contratar sus servicios para las fiestas patronales u otros eventos de calado con muchísima antelación. Al igual que sucedió en los últimos dos años, Aragón va a tener un grandísimo protagonismo en la agenda de la catalana con 14 visitas ya confirmadas a lo largo de todo el 2026.

Después de cerrar el 2025 en Borja, Leticia Sabater volverá a Zaragoza el próximo 17 de enero para dar un concierto en Urrea de Jalón y regresará a principios de febrero (7) para amenizar la noche en Paracuellos de la Ribera en la comarca de Calatayud. La catalana no pisará, de momento, la comunidad en marzo, pero sí lo hará en abril para un cumpleaños en Zaragoza y en mayo para un concierto en Vicién en la provincia de Huesca.

LETICIA SABATER FIESTAS DELICIAS CONCIERTO SEPTIEMBRE 2025 / PABLO IBÁÑEZ / EPA

Con la llegada del verano, la agenda de Leticia Sabater se llenará de paradas en Zaragoza, Huesca y Teruel. Todo comenzará con unas fiestas de barrio a las que no suele fallar año tras año como las de Parque Venecia (27 de junio). Después, la ruta 'sabateriana' pasará por pequeños pueblos como Losanglis (17 de julio), Laperdiguera (24 de julio), Albentosa (31 de julio), Torralbilla (8 de agosto), Loscos (11 de agosto), Valacloche (22 de agosto), el barrio de Casablanca (4 de septiembre) y Calatayud (12 de septiembre).

Leticia Sabater todavía no ha desvelado sus conciertos a partir de octubre con la eterna duda de si actuará en las Fiestas del Pilar de Zaragoza. Este año, la catalana falló a su habitual cita con los zaragozanos en sus días grandes después de varios años consecutivos actuando.