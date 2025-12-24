'Magicians' reúne este sábado en Zaragoza a los magos españoles más galardonados: levitaciones y el mejor ilusionismo en el Palacio de Congresos

La magia es parte del patrimonio cultural de la humanidad desde tiempos ancestrales. La hechicería, la adivinación, el ilusionismo o la superstición, en resumen, todo aquello que nos conecta con lo desconocido, que nos envuelve y nos deja con la boca abierta. Y ‘The Magicians’ apuesta por hacerlo a lo grande, con magos españoles reconocidos internacionalmente que este sábado 27 de diciembre, tomarán el escenario del Palacio de Congresos Expo de Zaragoza para regalar ilusión.

Tres ilusionistas recorrerán todas las disciplinas del arte de la magia durante más de 90 minutos. Javier Botía, campeón del mundo de mentalismo, será el maestro de ceremonias con sus dotes cómicas para ser un auténtico ‘showman’. Javi Cruz elevará el ritmo del espectáculo con sus trucos de gran formato, mezcla de apariciones, desapariciones, levitaciones, fuego, luces y explosiones. Y, junto a ellos, Adrián Carratalá, inventor, creativo y vanguardista.

“Lo que más gusta siempre al público es cuando ven a magos que levitan o las apariciones y desapariciones. Llama muchísimo la atención, y si le añades un ritmo trepidante, una música, luces, fuego y la pantalla pues la gente se queda maravillada”, explica Santiago Ruiz, creador y director de ‘Magicians’, quien además admite que el público siempre les da un buen reporte de este espectáculo.

Diez años de magia a lo grande

‘Magicians’ se puso en marcha en 2015, precisamente con una primera actuación en Zaragoza. Diez años después vuelven a celebrar el décimo aniversario y con el objetivo inicial vigente: “Esto nació con la intención de dar visibilidad a magos españoles que han conseguido premios internacionales y por el motivo que sea no tienen el reconocimiento en España o no son conocidos por el gran público”, expone Ruiz.

"La magia española es la mejor del mundo" Santiago Ruiz — Mago y director de 'The Magicians'

Además de ser el responsable del espectáculo, Ruiz también es ilusionista y creativo. Fue campeón del mundo en 2001 y conoce bien la actualidad de este arte visual. Por eso, sabe que la magia española “es la mejor del mundo” y que durante décadas ha contado con grandes magos, entre ellos el aragonés Pepe Carroll o Juan Tamariz que acercaron la magia de cerca al gran público. “El problema es la magia grande y visual, que somos muy buenos, muy potentes, pero no tenemos ningún tipo de apoyo”, lamenta Ruiz.

La creatividad suple las carencias, la falta de recursos, la ausencia de un circuito de grandes eventos y la famélica valoración económica de sus funciones. “Un festival como este en Francia te puede costar a partir de 120 euros, en Alemania serían unos 500 euros la entrada; aquí lo pones a 24 euros y la gente se queja, es inviable”, subraya Ruiz.

Un arte en constante evolución

Sin embargo, esto no impedirá que el Palacio de Congresos de Zaragoza se llene para intentar descubrir lo que esconde cada mago entre sus manos. “En España es como que no queremos parecer menos listos, tenemos miedo de que algo se nos escape de las manos”, se lamenta Ruiz, que piensa que es mejor dejarse llevar porque “si sabes cómo se hace pierde la magia”. A esta peculiaridad del público nacional se une la moda de querer mostrar y destapar todo, ligada a las redes sociales donde se multiplican los vídeos donde se rompe la ilusión. "Además, si no es tu truco no tienes derecho a desvelarlo”, sentencia Ruiz.

El espectáculo ha programado dos funciones: a las 17.00 y las 19.30 horas. / servicio especial

Pero las nuevas tecnologías también tienen su parte buena y actualmente es ya un básico en la puesta en escena de este tipo de representaciones: “No os podéis ni imaginar lo que estas tecnologías hacen por la magia, cómo ha cambiado la técnica de cada truco”, argumenta Ruiz. Las posibilidades que ofrecen son, en su opinión, infinitas.

Porque “la magia es infinita”, las herramientas de creadores como Ruiz o los magos y magas de ‘Magicians’ para seguir sorprendiendo a la gente son infinitas. La mezcla y suma de técnicas y, sobre todo, las ganas de seguir creciendo como ilusionistas, de seguir alimentando la inocencia y la fantasía de cualquiera, les hace afirmar que “esto no va a acabar nunca” y que siempre va a haber “cosas que parecen imposibles”.

Zaragoza será una ciudad mágica este fin de semana y quien quiera comprobarlo puede hacerlo el sábado 27, en una de las dos funciones de ‘The Magicians’, a las 17.00 o a las 19.30 horas. Las entradas, entre 26 y 30 euros, ya están disponibles en la web de Ibercaja.