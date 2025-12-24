Sho-Hai le lanza un mensaje a sus seguidores: "Descapullamos el micro"

Después del arrollador concierto de Kase.O el pasado sábado para culminar su gira por el 33 aniversario de su música donde se produjo la reunión de Violadores del Verso al micro, algo que no sucedía en Zaragoza desde hace más de diez años, uno de sus miembros, Sho-Hai, ya se ha enfrascado en su nuevo proyecto.

"Descapullamos el micro", anuncia el MC zaragozano en un 'reel' publicado en Instagram grabado en el estudio que Rapsolo tiene en Zaragoza y en el que aparece acompañado de RdeRumba. "Felices fiestas chavales! Hoy empiezo a grabar mi 4° disco con mi querido hermano del alma. No podía ser con otro... Así que para el año que viene, nueva buena música en tus oídos", anuncia Sho-Hai, que deja claro que "aunque sean fiestas, aquí no se para de grabar. Disquito nuevo del Sho-Hai para el año que viene", sentencia.

"Mucho amor con hielo"

"Sean felices y disfruten de la Navidad en la medida de lo posible. Mucha paz y mucho amor con hielo", concluye su mensaje el MC, que acumula ya más de 4.000 'likes' en ese 'reel' y un sinfín de mensajes de seguidores contentos por las buenas nuevas del rapero de las Delicias.

En el tercer (y último hasta ahora) disco de Sho-Hai, la sorpresa escondida ya fue la grabación de una canción, 'Únicos', con todos los Violadores del Verso, lo que abrió muchos rumores (más deseos que realidad) entre sus seguidores por una pronta reunión.

No será el único componente del grupo que publique disco este año ya que, según anunció Kase.O en su concierto, este ya se encuentra en la parte final de su nuevo disco que, aseguró, se lanzaría en junio. Un trabajo que ha creado grandes expectativas entre sus seguidores, no en vano, será el primero desde que publicara ya en 2016 'El círculo'.