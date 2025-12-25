Así fueron los mejores conciertos de 2025 en Zaragoza

La locura por la música en directo sigue creciendo y 2025 ha sido un año en el que muchos artistas nacionales de primer nivel se han prodigado y han detenido sus giras en Zaragoza que ha sido testigo de conciertos antológicos, que, además de quedarse en la memoria de los que asistieron, muchos de ellos pasarán a la historia de la ciudad. He aquí una pequeña lista de los más destacados más allá de los vividos en el Vive Latino.

Juanjo Bona enloquece al público en el Teatro Principal de Zaragoza / Iván Anadón

Juanjo Bona (31 de marzo, 1 de abril y 12 de diciembre)

El finalista de ‘OT’ se está labrando una carrera al margen de lo comercial y apostando por el folclore que tantas alegrías le ha dado. Y, de momento, la apuesta le está saliendo muy bien y más en su ciudad, claro. Llenó dos días consecutivos el Teatro Principal en la constatación del regreso del fenómeno fan y en diciembre aún hizo lo propio en la sala Mozart. Imparable.

En imágenes | Amaral triunfa en el Príncipe Felipe / Jaime Galindo

Amaral (16 y 17 de mayo)

El dúo aragonés conformado por Eva Amaral y Juan Aguirre ofrecieron un doble concierto en mayo al comienzo de su gira con dos llenos hasta la bandera en el Príncipe Felipe. La banda mostró su mejor cara en dos actuaciones muy largas y espectaculares con una escenografía muy cuidadas que hechizaron al público.

En imágenes | Concierto de Chayanne /

Chayanne (6 de junio)

No estaba muerto, estaba de parranda. No es obviamente una canción de este ídolo latino, pero la realidad es que regresó a Zaragoza muchos años después para poner a bailar a todo el Príncipe Felipe en una noche de nostalgia por los éxitos de hace décadas y, sobre todo, de mucho ritmo latino.

En imágenes | Concierto de Sabina en Zaragoza / R / EPA

Sabina (12 y 14 de junio)

¿Y qué decir de Joaquín Sabina en su gira de despedida? Zaragoza vivió dos noches del adiós de probablemente uno de los artistas que más ha marcado a la música en España por su carisma y su manera de hacer las cosas que ha cautivado a varias generaciones. Aunque no está en su mejor momento físico, el de Úbeda le ofreció al público lo que buscaba, canciones míticas cantadas por última vez en directo.

EN IMÁGENES | Enrique Bunbury pone patas arriba el Príncipe Felipe / Miguel Ángel Gracia

Bunbury (20 de septiembre)

En su particular historia de amor con la ciudad que le vio nacer y en la que dio sus primeros pasos musicales, Enrique Bunbury, en su gira de regreso a los escenarios (aunque ya había actuado en La Romareda un año antes) llenó el Príncipe Felipe (las entradas se agotaron en unos días) y sus seguidores volvieron a destilar la admiración sin fisuras que le profesan.

EN IMÁGENES | Concierto de Leiva en Zaragoza / Miguel Ángel Gracia

Leiva (12 de octubre)

Ha pasado de actuar en salas de tamaño medio a llenar pabellones con una facilidad pasmosa en apenas unos años tras una carrera de fondo, eso sí. Leiva actuó en el Pilar con todo vendido desde hacía mucho tiempo y no contento con eso estrenará musicalmente hablando el Ibercaja Estadio el próximo mes de junio. Que no pare la fiesta.

Concierto de Manolo García en el Auditorio de Zaragoza / Jaime Galindo

Manolo García (1 de diciembre)

En su gira por teatros, aterrizó en una sala Mozart llena y tirando de nostalgia con su primer disco, ‘Arena en los bolsillos’, combinado con su último trabajo, deslumbró en una actuación en la que no dudó en interactuar con el público acompañado de una banda rotunda y talentosa.

EN IMÁGENES | Concierto de Fito & Fitipaldis en Zaragoza / Pablo Ibáñez

Fito y Fitipaldis (13 de diciembre)

No hace muchos conciertos ni giras, pero cuando sale a la carretera Fito Cabrales arrasa. Actuó en Zaragoza hace unas semanas en una actuación marcada por el reciente fallecimiento de Robe Iniesta. Con la emoción a flor de piel, Fito brilló en una noche en la que los zaragozanos (de todas las edades) encontraron lo que buscaban, un refugio musical en el Príncipe Felipe.

Kase.O cierra su gira con un espectacular concierto en Zaragoza / JAIME GALINDO

Kase.O (20 de diciembre)

Javier Ibarra cerró el año musical en el Príncipe Felipe y lo hizo con una gran fiesta en la que se rodeó de gente como Albert Pla, Zatu y sus compañeros de Violadores del Verso, que le regalaron a sus fans el regreso al micrófono en su ciudad más de diez años después. Fue el fin de gira de un Kase.O que cada vez está en mejor forma artística, si es que eso es posible.