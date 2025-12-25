La desaparición de los cines de Zaragoza: un repaso a las salas que forman parte de la historia de la ciudad

Zaragoza ha sido testigo, con el paso de los años, de la desaparición progresiva de muchas de sus salas de cine, espacios que durante décadas formaron parte de la vida social y cultural de la ciudad. Muchos barrios como Torrero, Delicias o San José tenían sus propias salas de cine que fueron cerrando sus puertas por múltiples factores con el económico como principal detonante.

Unas salas de cine que luchan por sobrevivir a diario en un ecosistema digital donde tienen la durísima competencia de las plataformas digitales. Las últimas víctimas del sistema fueron los cines de Plaza, Augusta o Renoir fueron los últimos en cerrar sus puertas en la capital aragonesa.

Cinematógrafo Farrusini

Una barranca ambulante de proyecciones se estableció en Zaragoza en 1907 al calor de la Exposición de 1908 y permaneció hasta 1913. Luis Buñuel tuvo allí su primera experiencia cinematográfica como espectador. Sobre su solar estuvo abierto entre 1932 y 2005 el cine Goya.

Cinematógrafo Farrusini / AMZ

Cine Goya

El Salón Cinema Goya abrió sus puertas en 1932 y se fue reformando con el paso de los años para añadir nuevas alternativas de ocio como restaurantes o mas salas. Los cines, completamente modernizados desde la década de los 90, cerraron sus puertas el 30 de septiembre de 2005. Fue una sala muy querida por los zaragozanos marcando a varias generaciones que recuerdan con cariño las habituales filas en la puerta.

Cine Goya / PRÓSPEROS DEL CINE

Cinema Alhambra

Este cine se abrió en 1911 en el paseo de la Independencia, según el proyecto de Félix Navarro Pérz y terminado por su hijo Miguel Ángel. Lo que destacaba claramente de esta sala era su decoración neonazarí. El cine fue clausurado en agosto de 1965 y sobre él fue construido en 1967 el cine Avenida, que fue cerrado a su vez en 1979.

Cinema Alhambra en 1911 / PROYECTO GAZA

Monumental Cinema

El Monumental Cinema de la calle del Conde Aranda fue inaugurado en 1933 según proyecto de Marcelo Carqué Aniesa en estilo racionalista. Su nombre hacía referencia a su tamaño y capacidad monumental. Fue clausurado en 1972 y derribado. Sobre su solar fue construido un bloque de nueve alturas.

Cinema Monumental en 1933 / GAZA

Cine Dorado

Este cine fue inaugurado como cine Doré en el paseo de la Independencia hasta su españolización forzosa. Su moderno aspecto era ftuto de la reforma de 1949 por Santiago Lagunas Mayandía. Fue vuelto a remozar en 1967 y fue cerrado en agosto de 1980 para dar paso a una sala de juegos.

Cine Dorado 1949 / Gerardo Sancho Ramo, Archivo Municipal Zaragoza.

El Dorado mantuvo este poco convencional aspecto hasta una nueva reforma en 1967. Entre 1914 y 1938 este fue el cine Doré, hasta que la fiebre nacionalista obligó a españolizar el apellido de Gustave Doré, artista francés del siglo XIX que entre otras obras ilustró el Quijote.

Interior del Cine Dorado en 1959 / GAZA

Coliseo Equitativa

Fue un cine proyectado por José de Yaraza y Manuel Martínez de Ubago inaugurado en 1950 sobre el solar del antiguo convento de Santa María de Jerusalén del paseo de la Independencia. Fue cerrado en 1999 y luego derribado. Su techumbre de madera perdura en el interior de una tienda de ropa.

Coliseo Equitativa / Coyne, arch. J. de Yarza

Aspecto del estreno de la película Ben-Hur en el cine Coliseo Equitativa, el 3 de enero de 1961. Esta sala, construida en 1949 según proyecto de José de Yarza y Manuel Martínez, se encontraba en el paseo de la Independencia 19.

Cine Coliseo en 1961 / RAFAEL CASTILLEJO

Cine Coso

Este cine fue inaugurado en el Coso en 1951, según proyecto de José de Yarza García en los bajos en un bloque de hasta 10 alturas. Sus puertas fueron cerradas tras el Mundial de 1982 y el inmueble fue luego profundamente remozado e intergrado en un vecino hotel reinaugurado en 2010.

Pequeño pasaje de entrada al cine Coso / RAFAEL CASTILLEJO

Cine Norte

El cine Norte fue inaugurado en 1953 en la calle de Jesús con proyecto de José Beltrán Navarro en los bajos de un inmueble proyectado por Teodoro Ríos Balaguer. Fue cerrado en 1981 y el edificio derribado en 2007 para sobre su solar levantar un enorme bloque diez años más tarde.

Cine Norte en 1960 / ASOCIACIÓN DE VECINOS DEL BARRIO JESÚS

Cine Victoria

El cine 'victoria' estaba ubicado en los bajos del número 7 de la calle General Francisco Franco, conocida en la actualidad por Conde Aranda. Fue inaugurado en 1943 con más de 800 localidades y se cerró en 1985. Luego se reutilizó como un bingo.

Cine Victoria en 1965 / RAFAEL CASTILLEJO

Cine Mola

El cine Mola fue proyectado de gran capacidad por Antonio Chóliz Alcrudo y se inauguró en 1967 en el actual paseo de Sagasta en los bajos del inmueble vertical del que formaba parte. Fue clausurado en 2005 tras 38 años de funcionamiento, proyectando la película Blade Trinity. Después fue derribado y sustituido en 2011 por una recurrente casa de juegos y un local de tapas modernas.

Cine Mola en Paseo Sagasta en 1967 / GERARDO SANCHO / GRAN ARCHIVO ZARAGOZA ANTIGUA

El Cine Pax

El cine Pax vio la luz en 1963 en los bajos de la Casa de la Iglesia de la plaza de La Seo por lo que estaba orientado a un público familiar con capacidad para 600 personas. Fue clausurado en 1984 junto a otros 15 cines de la ciudad. En su antigua entrada se ubica desde 2007 la capilla de San Pascual Bailón para la adoración perpetua de la eucaristía.

Fila en el cine Pax para la proyección de Rosie en 1968 / GERARDO SANCHO

Cine París

El cine París fue inaugurado en 1957 en el paseo de las Famas con proyecto de Julio Aísa Dea y José Romero Aguirre. Exhibía películas de reestreno con orientación familiar. Ceró en 1984 y ejerció de sala de proyección de una entidad bancaria local desaparecida y de local comercial desde 2012. Este cine era ya de un tamaño considerable, con 750 butacas, orientado inicialmente a películas familiares y toleradas para menores.

Cine París en 1968 / GRAN ARCHIVO ZARAGOZA ANTIGUA

Cine Avenida

El cine Avenida cogía el relevo del antiguo cine Alhambra que funcionó entre 1911 y 1964. Estaba situado en el paseo de la Independencia número 26 y fue remodelado aumentando su capacidad hasta las 930 localidades. A pesar de su privilegiada situación, solamente perdurará una década ya que fue cerrado en 1979.

Cine Avenida en 1968 / GERARDO SANCHO

Cine Torrero

El cine Torrero fue inaugurado en el paseo de Cuéllar a comienzos de 1953 por iniciativa del Patronato Social Católico de Torrero. Fue remozado en 1971 y cerró en 1983. Sus locales han dado cabida, años después, y hasta hoy, a varias televisiones locales y productoras audiovisuales.

Cine Torrero en 1971 / GRAN ARCHIVO ZARAGOZA ANTIGUA

Cine Rialto

El cine Rialto fue construido sobre una vaquería en parte alta de la avenida de San José e inaugurado en 1959. En 1977 se orientó a la exhibición de cine de arte y ensayo, y en 1978 regresó al cine comercial. Desde 1984 y hasta su cierre en los años 90 fue cine X. En el siglo XXI ocupa su espacio un supermercado.

Cine Rialto en 1952 / GAZA

Cine Delicias

El cine Delicias fue proyectado por Teodoro Ríos Balaguer en la avenida de Madrid y constuido en 1945 en el solar del cine homónimo proyectado por Francisco Albiñana Corralé en 1923, llamado Cinema España entre 1925-1944. Fue clausurado en 1973 y derribado para abrir el paseo de Calanda en 1981.

Cine Delicias en 1974 / GAZA

Cine Roxy

El cine Roxy fue inaugurado en 1962 con proyecto de José Beltrán Navarro en la calle de Miguel Servet. Cerró en 1985, y para abrir la calle del Monasterio de Samos y dar paso a un bloque de 6 alturas, fue derribado en 1987. Antes ya lo fueron el cine Duz, el latino, el Oliver y luego el Salamanca.

Cine Roxy / TASIO PEÑA

Multicines Buñuel

Multicines Buñuel 4 fue el primer complejo de multisalas de la ciudad, inaugurado en 1978 y en la calle de Francisco de Vitoria por iniciativa del Partido Comunista de España. Desde 1980 pertenecían a Lauren Films. Reformado en 1993, fue cerrado en 2007 y tras más de una década de abandono acogió a un gimnasio.

Multicines Buñuel en 2007 / MARÍA TORRES SOLANOT

Cines Renoir

Los multicines Renoir de Zaragoza estaban en el centro comercial Los Porches del Audiorama con entrada por la calle de Luis Bermejo. Se inauguraron en 1997 y cerraron sus puertas en 2012. Actualmente, es un popular gimnasio.

Cines Renoir en 2012 / JAIME GALINDO

Cine Eliseos

El Cine Elíseos fue inaugurado en 1944 y las obras estuvieron a cargo del arquitecto Teodoro Ríos Balaguer. La sala de cine destacaba por su decoración clasicista utilizando mármol, madera, latón y terciopelos trabajados con cuidados acabados artesanales.

Interior del Cine Eliseos / EL PERIÓDICO

Con un aforo inicial de 500 butacas, el cine fue rehabilitado por José Miguel de Yarza Nordmark en 1993 y seis años después fue declarado Bien Catalogado del Patrimonio Cultural Aragonés. Tras su cierre en 2014, el cine se convirtió en un McDonald's que mantiene la decoración principal de su vestíbulo.

Fachada del Cinema Eliseos en 2021 / Jaime Galindo. / EPA

Cinesa Augusta

Los Cines Augusta situados en el Centro Comercial Augusta cerraron las puertas en 2013 tras 17 años de historia. Unos cines que se abrieron en 1995 con el estreno de Jumanji. El centro comercial, conocido popularmente como Continente, sobrevive en la actualidad con unos pocos negocios abiertos.

Último día de la apertura de los Cines Augusta / ANGEL DE CASTRO / ZAR_DIGITAL

Cines Yelmo Plaza

Plaza Imperial fue un gran proyecto económico en Zaragoza que contaba con hasta 12 salas de cine que lograron sobrevivir al declive del centro comercial. Los cines, inaugurados en 2009 y favoritos de muchos zaragozanos durante bastante tiempo, cerraron definitivamente sus puertas en 2021.