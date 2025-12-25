El espectáculo infantil más visto en la historia de España aterriza este viernes en Zaragoza
El 'show' está conmemorando por todo el país sus 20 años de trayectoria y este viernes desembarca con dos funciones (16.30 y 19.00 horas) en el Auditorio de Zaragoza
Tras vender más de 12.000 entradas en noviembre y diciembre en el Teatro Lope de Vega de Madrid, el espectáculo CantaJuego 20 años. El Musical Familiar desembarca este viernes en Zaragoza. El proyecto pedagógico-musical más visto en la historia de España ha preparado este nuevo show para celebrar su 20 aniversario y con él está girando por todo el país. Este viernes llega a la sala Mozart del Auditorio con dos funciones: a las 16.30 y 19.00 horas.
El público podrá revivir momentos memorables con Coco, Pepe y Buby en este especial aniversario que honra 20 años de música y diversión, rindiendo homenaje a los seguidores de siempre y a los nuevos. CantaJuego 20 años. El Musical Familiar propone una experiencia inmersiva única con las mejores canciones, música en directo y coreografías, en un espectáculo que une pasado y presente. En total, más de 80 minutos de música, baile y diversión a puro ritmo CantaJuego.
Las representaciones de la emblemática factoría están dirigidas al público familiar y recomendadas para niños de 1 a 6 años. Se trata de un proyecto pedagógico-musical, desarrollado por especialistas en la estimulación psicomotriz, el entretenimiento y el trabajo psicopedagógico. CantaJuego propone utilizar la música y el movimiento para poner en funcionamiento la imaginación y la fantasía, desarrollar el sentido rítmico, la voz, el movimiento, el gesto y la expresión corporal.
Más de tres millones de espectadores
A lo largo de estos 20 años han sido más de tres millones los espectadores que han disfrutado de los espectáculos de CantaJuego durante las más de 19 temporadas girando ininterrumpidamente –más de 200.000 espectadores por año–. De hecho, cada temporada realiza más de 135 conciertos y recorre más de 100 ciudades.
El proyecto pedagógico-musical subió su primer vídeo a la plataforma de YouTube en el año 2010 y, desde entonces, ha estado en el top de contenido infantil en español más visto en el mundo. Su canal oficial acumula más de 11,4 millones de suscriptores, 9.060 millones de visualizaciones, 338 millones de horas vistas, 85 millones de visionados mensuales y 3,4 millones de horas vistas de media al mes. Además, cuenta con más de 50 Discos Platino.
