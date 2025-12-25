El 'influencer' aragonés del mundo rural hace su brindis más especial, ¿porrón o bota de vino?

Eugenio Monesma, divulgador de las tradiciones aragonesas, en su 'nueva' (lleva cultivándola ya varios años) faceta como 'influencer' a través de Youtube o incluso de Instagram, le lanzó una pregunta muy especial a sus seguidores para que votaran cómo querían que este les brindara la Navidad.

La elección era entre porrón y bota de vino y la encuesta ha acumulado ni más ni menos que más de 10.000 votos lo que habla por sí solo del fenómeno en el que se ha convertido este divulgador, que tiene más de un millón de seguidores. "Tras vuestra votación en Youtube y redes sociales, este año cambio el porrón por una bota de vino artesanal para brindar juntos en estas fiestas", señala Eugenio Monesma a través de un 'reel' compartido en sus redes sociales y remata, "con la bota, ¡la altura también está asegurada!".

En el vídeo, además, se puede ver a Monesma explicando las diferencias entre un artilugio y otro: "Como muchos habéis dicho en los comentarios, el porrón es para beber vino en casa y la bota para llevarla al monte, como yo soy un hombre de campo agradezco vuestra votación para brindar con una bota".

Su faceta como 'influencer'

Para Eugenio Monesma, el mundo rural ha tenido desde muy pequeño una gran importancia en su vida. A sus 71 años, cuenta que cuando era un adolescente se marchaba de las fiestas de San Lorenzo de su Huesca natal al diminuto municipio de Iberque, hoy despoblado, solo para ayudar a uno de los pastores de la localidad con el ganado.