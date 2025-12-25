El humor de Gila revive esta semana en el Teatro de la Estación de Zaragoza: "Fue un maestro en transformar el drama en comedia"

Fue el humorista más importante del siglo XX en España y su legado aún inspira a los cómicos más modernos y actuales. Miguel Gila (Madrid, 1919-Barcelona, 2001) y su emblemática ¿Está el enemigo? Que se ponga han conseguido pasar a la historia llegando incluso a las nuevas generaciones. El año pasado, la película dirigida por Alexis Morante aún popularizó más su figura y diversos proyectos teatrales también lo han recordado desde su muerte. Ahora, la compañía aragonesa Zoótropo Teatro ha decidido rendirle su particular homenaje con la obra ¿Está Gila?, que se representará de viernes a domingo en el Teatro de la Estación de Zaragoza.

Escrito por Daniel Nesquens y Pepe Serrano y dirigido e interpretado por el reconocido actor aragonés Mariano Lasheras, el espectáculo recupera el universo de las célebres llamadas telefónicas de Gila para trasladarlas al presente, creando situaciones absurdas y reconocibles que dialogan con las inquietudes de hoy, siempre desde el humor y la ironía. «En ningún momento me planteé hacer una imitación o utilizar sus textos. La idea era revivir su humor y crear una especie de Gila del siglo XXI. ¿A quién llamaría hoy? ¿Qué llamadas recibiría», explica Lasheras.

Así, a lo largo de los 80 minutos que dura la obra, su ingenio y esa forma de ver la vida a través del humor van impregnando conversaciones disparatadas con el centro de salud, el colegio, el gimnasio o esas odiosas llamadas spam con fines comerciales. «La sátira y el sarcasmo también están muy presentes en el espectáculo, porque él también usaba el humor para criticar el mundo», subraya Lasheras, que considera que ese tipo de humor «se está perdiendo»: «Parece que vamos hacia atrás. Antes no se tenía la piel tan fina y era más fácil reírse de según qué cosas. Ojalá sigamos riéndonos de nosotros mismos y que esa tradición de los bufones burlándose de los reyes no se pierda», reflexiona el actor aragonés.

Lasheras apunta que, «como gran admirador», llevaba mucho tiempo queriendo realizar su particular homenaje a Gila. Para ello se ha rodeado de dos fieles colaboradores. «Con Daniel ya he hecho varios espectáculos y tenía claro que su forma de escribir, también muy surrealista y llena de humor absurdo, encajaba muy bien con la filosofía de esta comedia», comenta Lasheras, que destaca la capacidad de Gila para encontrar la comedia en lo cotidiano: «Tú escuchas un texto suyo y es de rigurosa actualidad. Su humor es atemporal y cualquiera que viera ahora uno de sus monólogos se sentiría identificado y ridiculizado».

Al gran cómico madrileño quizá no le quedó más remedio que ver la vida con las gafas del humor para poder seguir adelante. Porque Gila no tuvo una vida fácil. Fue militante de las Juventudes Socialistas Unificadas y al estallar la guerra civil en julio de 1936 se alistó como voluntario republicano. A finales de ese año logró sobrevivir a un pelotón de fusilamiento compuesto por soldados borrachos («¡Nos fusilaron mal!», solía recordar con su habitual humor) y después estuvo en el campo de prisioneros de Valsequillo y en varias cárceles.

La mejor munición

De hecho, sus propias vivencias durante la guerra civil se convirtieron en la mejor munición para sus chistes y anécdotas, demostrando que era «un maestro en eso de transformar el drama en comedia». «En ese sentido ha sido el mayor referente para otros muchos humoristas», apunta Lasheras.

El actor aragonés y alma de Zoótropo Teatro se puso en contacto con la familia de Gila en cuanto comenzó a pergeñar el proyecto. No en vano, el espectáculo comienza con un video con fotos inéditas cedidas por su hija Malena. «Cuando vio la obra nos dijo que su padre hubiera estado orgulloso y ese fue sin duda el mejor premio», reconoce Lasheras.

Zoótropo Teatro inició el pasado 3 de septiembre una gira nacional con esta obra que se prolongará hasta junio de 2026 y pasará por seis comunidades autónomas: Castilla y León, Castilla-La Mancha, Asturias, País Vasco, La Rioja y Aragón.

El espectáculo, apto para todos los públicos, se representará los tres días a las 19.00 horas. Las entradas están a la venta en la web del Teatro de la Estación.