Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vox ZaragozaNayimMilla de oro IndependenciaMensajes MazónZamoray-PignatelliCasademont Zaragoza
instagramlinkedin

2025, año de récord para el Rock & Blues: más de 33.000 espectadores en 220 conciertos

Un total de 62 grupos internacionales, 75 nacionales y 79 locales han protagonizado la programación de este año en la sala Rock & Blues de Zaragoza

La sala al completo durante la actuación The Straitjackets

La sala al completo durante la actuación The Straitjackets / Jaime Oriz

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El balance de 2025 no puede ser más positivo para una de las salas zaragozanas que más música en directo programa. En 2025, Rock & Blues ha programado 220 eventos (casi un 13% más que en 2024), que han reunido a más de 33.000 asistentes (cerca de un 19% más que el año anterior). A lo largo del año, por su escenario han pasado 79 bandas locales, 75 nacionales y 62 internacionales, manteniendo un equilibrio constante entre propuestas cercanas y proyectos de fuera de nuestras fronteras.

La sala cuenta con más de 20 años de trayectoria y este 2026 se cumplirá una década desde que Sweet Caroline, con Pablo Cano ‘Patxi’ al frente, asumió la dirección, y la programación se intensificó con el objetivo de impulsar la música en vivo y profesionalizar los conciertos. En la actualidad, el Rock & Blues mantiene una media cercana a los 20 conciertos mensuales, una cifra equiparable a la de salas de referencia en grandes ciudades.

Patxi Cano subraya especialmente el aumento de público y la buena respuesta registrada tanto en los conciertos gratuitos como en aquellos con entrada. “Se nota que hay ganas de música y de salir a conciertos, y que el público confía en la programación”, explica Cano. En este sentido, destaca también la diversidad de propuestas y la fidelidad de una parte importante de la audiencia, que responde de forma constante a lo largo del año y no solo en citas puntuales.

Todos los géneros, pero siempre rock

El rock y sus múltiples derivados han vuelto a ser el eje central de la programación, representando más del 45% del total de conciertos. Bajo este paraguas se han dado cita propuestas de rock, rock and roll, hard rock, southern rock, garage, surf, psicodelia, punk y post-punk, indie, power pop y pop rock. Junto a él, el blues y su familia se consolidan como el segundo gran pilar del cartel, con una fuerte presencia de blues, blues rock, rhythm & blues y proyectos que cruzan el blues con el soul, el jazz o el rock.

Actuación de Jay Jay Johanson en el Rock &amp; Blues.

Actuación de Jay Jay Johanson en el Rock & Blues. / Jaime Oriz

El jazz mantiene también un peso destacado en la programación, con conciertos de jazz clásico, jazz fusión, swing y jazz manouche. A ello se suman propuestas de americana, country y músicas de raíz, con presencia de americana, country, bluegrass, honky tonk y hillbilly, así como una programación diversa que incluye pop y pop rock, flamenco, rumba y ritmos latinos, funk y soul, además de incursiones en la electrónica y la música urbana.

Como complemento, el Rock & Blues sigue apostando por otros formatos y estilos que enriquecen su programación, como conciertos de bandas de versiones, sesiones de micro abierto, canción de autor, música clásica y propuestas de reggae y ska.

Además de la programación estable durante todo el año, el Rock & Blues continúa desarrollando ciclos ya consolidados, como Jazz & Más, que se celebra en primavera y otoño; las Noches de Flamenco, con una cita mensual; el XXX Bourbon Festival, dedicado al rock americano; y Petit Comité, un ciclo que acerca a la sala a artistas acostumbrados a actuar en grandes recintos, en un formato más cercano.

Durante los meses de verano, la sala aprovecha la agenda de giras y festivales para programar entre semana a bandas nacionales e internacionales que están de gira. De esta filosofía han surgido ciclos como Carretera y Manta, centrado en propuestas de americana y country, que tras su buena acogida se ha consolidado como una de las citas estivales del Rock & Blues.

A esta programación se suman también La Noche del Hawaiano, un ciclo que complementa a las Noches de Flamenco y que apuesta por propuestas más híbridas, con ritmos de fusión y rumba, ampliando así la diversidad musical de la sala.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así queda la parrilla de vuelos desde Zaragoza para 2026 con Ryanair, Wizz Air, Volotea y Binter
  2. La Zaragoza del futuro se construye a golpe de ladrillo: estos son los barrios que más van a crecer
  3. El nuevo trabajo de un ex del Real Zaragoza tras su fichaje por LaLiga: 'Un enlace esencial
  4. La desaparición de los cines de Zaragoza: un repaso a las salas que forman parte de la historia de la ciudad
  5. El otro Loarre de Aragón, la fortaleza medieval clave en la historia de Aragón a 10 minutos de Huesca: se puede visitar
  6. El Ayuntamiento de Zaragoza decreta el cierre de la Terraza Libertad por no tener licencia y ordena el derribo de otro edificio del Tubo
  7. De Mario Casas a Esperanza Aguirre: el restaurante favorito de los famosos en Aragón está en un pueblo de Zaragoza
  8. Puerta abierta de par en par para Bazdar: el Real Zaragoza asume el mal negocio

Las fracturas de pene se disparan en Navidad: por qué ocurren y cuándo acudir a urgencias

Las fracturas de pene se disparan en Navidad: por qué ocurren y cuándo acudir a urgencias

Las obras de la avenida Valencia provocarán desvíos de tráfico y alteraciones en varias líneas de bus: guía práctica para moverte en coche y en transporte

Las obras de la avenida Valencia provocarán desvíos de tráfico y alteraciones en varias líneas de bus: guía práctica para moverte en coche y en transporte

CCOO denuncia que el acuerdo de PP y Vox en Sevilla para endurecer el acceso de los inmigrantes irregulares al padrón municipal apunta a delito de odio

CCOO denuncia que el acuerdo de PP y Vox en Sevilla para endurecer el acceso de los inmigrantes irregulares al padrón municipal apunta a delito de odio

2025, año de récord para el Rock & Blues: más de 33.000 espectadores en 220 conciertos

2025, año de récord para el Rock & Blues: más de 33.000 espectadores en 220 conciertos

Una intervención por violencia de género permite desmantelar un punto de venta de droga en Delicias

Una intervención por violencia de género permite desmantelar un punto de venta de droga en Delicias

El exentrenador del Casademont Zaragoza con el que va a reencontrarse Lucas Langarita en Utah

El exentrenador del Casademont Zaragoza con el que va a reencontrarse Lucas Langarita en Utah

Cuatro años de cárcel por agredir sexualmente a dos niñas amigas de sus hijos en Murcia

Cuatro años de cárcel por agredir sexualmente a dos niñas amigas de sus hijos en Murcia
Tracking Pixel Contents