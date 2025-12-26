Delacueva y Rada Mancy tocarán en el corazón de Zaragoza este fin de semana
El ciclo de conciertos 'Re-suena', organizado por Ibercaja, ofrece la música en directo y gratuita de Delacueva y Rada Mancy los próximos 27 y 28 de diciembre
La cita navideña de los conciertos 'Re-suena' vuelve este fin de semana al entorno de Ibercaja, en la plaza Basilio Paraíso. Así, se podrá disfrutar de más bandas y músicos zaragozanos que residen fuera de la ciudad y regresan a Zaragoza para ofrecer actuaciones especiales durante las fiestas de Navidad.
Si la semana pasada eran Erin Memento y Lady Banana quienes llenaron este espacio. La tarde del sábado 27 de diciembre, Delacueva dará un concierto a partir de las 18.30 horas y Rada Mancy lo hará el domingo, 28 de diciembre, a la misma hora.
Además, el mismo sábado a las 12.00 horas, en el Espacio Xplora, tendrá lugar el reencuentro con los músicos Delacueva y Rada Mancy que será pilotado por el codirector de 'El Fantasma', Fran Ropero. Los asistentes podrán conversar con los músicos sobre su relación con Zaragoza, sus procesos creativos y cómo la ciudad de Zaragoza resuena en sus obras.
El siguiente fin de semana es el turno de Orión y Eva McBel, el sábado 3 de enero, y de Eva McBel, el domingo 4 de enero, que actuarán con sus grupos a las 18.30 horas. Asimsimo, el mismo 3 de enero, a las 12.00 horas, en el Espacio Xplora se reencontrarán los músicos Orión y Eva McBel.
Con este proyecto, Ibercaja refuerza su compromiso con la cultura y el talento local y le permite conectar con el público más joven, a la vez que promueve la imagen de Zaragoza como ciudad creativa y musical.
