'Destripando la historia': el fenómeno que triunfa en Youtube vuelve al Teatro de las Esquinas
La versión en vivo del exitoso proyecto divulgativo que suma seguidores por millones con historias y personajes de la mitología llega este sábado a Zaragoza
El festival Inverfest de Zaragoza lleva este sábado 27 de diciembre al Teatro de las Esquinas el directo de 'Destripando la Historia', la versión en vivo del exitoso proyecto divulgativo que suma seguidores en Youtbe por millones con historias y personajes de la mitología clásica, egipcia, nórdica, hindú y otras narraciones antiguas a través de vídeos musicales, libros y conciertos en directo.
Pascu y Rodri llevan años publicando vídeos (todos ellos musicales) donde explican cualquier tipo de historia (mitología, fantasía, fechas señaladas en el calendario...) con un toque de humor muy característico. En febrero de 2017 comenzaron su andadura en redes sociales y ahora cuentan con casi seis millones de suscriptores en Youtube.
Álvaro Pascual, conocido como Pascu, es ilustrador y animador, y Rodrigo Septién, Rodri, es el encargado de producir las memorables canciones que han conquistado a todo internet. Comenzaron dibujando en una pizarra, cantando en casa y narrando los orígenes de tradiciones como San Valentín o Halloween, y cuentos clásicos como Blancanieves, Cenicienta o La Sirenita.
Sin embargo, estos dos amigos dieron el verdadero salto a la fama cuando empezaron a producir vídeos contando las historias de los dioses griegos. Este sábado llegan a la capital aragonesa dentro de la gira 'El amanecer de los dioses' que sucede al 'Loki Tour'.
Sus videos narran con humor, música y alta dosis de ingenio el origen de personajes tan populares como Hércules, Juana de Arco, Harry Potter o Blancanieves, entre otros. Una propuesta que se ha convertido en el proyecto de canción parodia en habla hispana con más seguidores del planeta.
Su enorme éxito se constató nada más anunciarse su actuación en Zaragoza, ya que las entradas para este sábado (20.00 horas) están agotadas desde hace mucho tiempo.
- Así queda la parrilla de vuelos desde Zaragoza para 2026 con Ryanair, Wizz Air, Volotea y Binter
- La Zaragoza del futuro se construye a golpe de ladrillo: estos son los barrios que más van a crecer
- Puerta abierta de par en par para Bazdar: el Real Zaragoza asume el mal negocio
- El nuevo trabajo de un ex del Real Zaragoza tras su fichaje por LaLiga: 'Un enlace esencial
- Ya hay sustituto para el antiguo McDonald's del Carrefour del Actur: 'Es una pasada
- La desaparición de los cines de Zaragoza: un repaso a las salas que forman parte de la historia de la ciudad
- El otro Loarre de Aragón, la fortaleza medieval clave en la historia de Aragón a 10 minutos de Huesca: se puede visitar
- El Ayuntamiento de Zaragoza decreta el cierre de la Terraza Libertad por no tener licencia y ordena el derribo de otro edificio del Tubo