'Libros que importan': el amigo invisible más literario llega un año más a la plaza del Pilar de Zaragoza

El amigo invisibe más literario ha vuelto un año más, y ya van nueve, a la plaza del Pilar de Zaragoza. La iniciativa 'Libros que importan' ha inaugurado este viernes su habitual caseta en el mercado navideño y allí permanecerá hasta el próximo martes 30 de diciembre. El intercambio literario que organiza la asociación zaragozana Atrapavientos –con el apoyo del ayuntamiento y el Ministerio de Cultura– seguirá fomentando de esta forma la lectura desde el corazón de la ciudad.

El puesto ha subido la persiana a las once de la mañana y desde un poco antes ya había varias personas esperando con sus libros envueltos bajo el brazo con ganas de descubrir su nuevo regalo. Elena Julián era una de ellas. "Empecé a participar hace tres años y ya nunca he faltado porque me parece un proyecto muy bonito que además fomenta la cultura. Esta vez he entregado 'La enfermera de Auschwitz', de Joanna Barnden, y me ha tocado 'Dientes blancos', de Zadie Smith", ha indicado la zaragozana.

El funcionamiento de la iniciativa es claro y sencillo: cada lector elige un libro, explica en sus primeras páginas por qué es importante para él, lo envuelve en papel de regalo y lo entrega en la caseta para que otro lo reciba en una especie de amigo invisible literario. Eso sí, para poder participar hay que inscribirse previamente en https://librosqueimportan.org/.

'Libros que importan' echó a andar en Zaragoza en 2016. / miguel ángel gracia

Según ha destacado este viernes en la presentación el coordinador del proyecto, Jorge Gonzalvo, el año pasado se intercambiaron en Zaragoza 1.300 libros. "Estamos felices porque la iniciativa ya se ha consolidado como un clásico de la Navidad", ha indicado Gonzalvo, que ha apuntado que el proyecto también permite crear "un mapa literario" de la ciudad. Así, la autora más intercambiada el año pasado fue Isabel Allende, seguida de Arturo Pérez-Reverte, Eduardo Mendoza y Carlos Ruiz Zafón, mientras que los títulos más repetidos fueron 'Los Pilares de la Tierra', 'El Ocho' y 'El diario de Ana Frank'. Y entre los participantes, las mujeres ganan por goleada con más del 70% de los intercambios realizados.

Sin duda, el elemento diferencial es la dedicatoria que debe acompañar a cada ejemplar (la idea es que cada participante elija un libro realmente especial para él). De hecho, el registro de la dedicatoria 'online' permite participar directamente en el premio Matildas y Bastianes, dotado con la estatuilla diseñada por la artista malagueña Pepa Muñoz y un cheque regalo para canjear en la librería favorita de la persona ganadora. De esta forma, 'Libros que importan' busca apoyar también a las librerías de la capital aragonesa.

Los que también han dejado sus respectivos ejemplares han sido Sara Fernández y Pedro Olloqui. La consejera muncipal de Cultural ha "barrido para casa" y ha regalado 'El Barrio de San José ¡Al cómic!', mientras que el director general de Cultura de la DGA ha apostado por 'Las pinturas del retablo mayor de Sijena. Un proyecto del Renacimiento para un monasterio femenino'. "Esta iniciativa es maravillosa y estamos encantados de participar en ella", ha indicado Fernández, que ha recordado el apoyo de las 27 bibliotecas municipales.

Salto al exterior

El proyecto 'Libros que importan' echó a volar por sí mismo al poco tiempo de nacer en 2016, llegando hasta ahora a otras 20 localidades españolas e incluso dando el salto al exterior (también se ha celebrado en Ciudad de México, Estocolmo o Utrecht).

Gonzalvo ha recordado que fue el Ministerio de Cultura el que se puso en contacto con ellos cuando el proyecto comenzó a tener repercusión nacional al poco de echar a andar: "Su idea era crear una red de ciudades en las que se pudiera celebrar". Poco a poco lo están consiguiendo. El año pasado se celebró de forma presencial en Pedrola, Huesca y Zaragoza, mientras que en este 2025 ya se ha desarrollado en Bilbao, Riofrío de Aliste y Pedrola. "En 2026 vamos a intentar estar en Madrid, Barcelona y Teruel", ha señalado Gonzalvo, que ha recordado que la asociación Atrapavientos fue galardonada por el Ministerio de Cultura con el Premio Nacional de Fomento de la Lectura 2022.