Una sinfónica a ritmo de DJ y un coro gospel amenizarán la noche del sábado en el Auditorio de Zaragoza

Una doble cita espera a los amantes de la música en el Auditorio de Zaragoza el próximo 27 de diciembre: Mississipi Gospel Choir actuará a las 19.30 horas en la sala Luis Galve y DJ Symphonic & Royal Film Concert Orchestra a las 20.00 horas en la Sala Mozart

El coro Mississippi Gospel Choir actúa este sábado en el Auditorio de Zaragoza

El Periódico de Aragón

Zaragoza

La Navidad suena gospel y el fin de año a música actual. Por eso, la agenda del Auditorio de Zaragoza ha programado para este fin de semana, entre el día de Navidad y la Nochevieja, dos espectáculos en vivo que reúnen lo mejor de la música coral afroamericana y de una sesión de DJ distinta. Mississipi Gospel Choir y DJ Symphonic & Royal Film Concert Orchestra estarán este sábado 27 ocupando sendos espacios del auditorio zaragozano.

La música Góspel es devoción en estado puro, energía que envuelve y contagia, que emociona y hace vibrar. Desde las 19.30 horas, el Mississippi Gospel Choir, formado por 20 apasionados artistas, ofrecerá un intenso recorrido desde las canciones espirituales del siglo XIX hasta un homenaje a las canciones de protesta y marchas por la libertad, donde no faltan temas tan conocidos como 'Oh Happy Day!'.

Este gran coro de voces regresa un año más a España con una renovada propuesta que fusiona ritmos funk y blues y los cuales llenarán de color la Sala Luis Galve.

Por su parte, en la Sala Mozart desde las 20.00 horas, una fascinante combinación de orquesta y DJ para interpretar lo mejor del pop internacional de las últimas décadas. Desde Coldplay, la grandiosidad de Queen, Europe o lo más conocido de ABBA hasta Daft Punk o David Guetta. Más de 50 músicos de toda Europa ponen su pericia musical al servicio de este espectáculo vibrante e inolvidable.

Las escasas entradas que quedan a la venta están disponibles en la red de Ibercaja y en taquilla.

