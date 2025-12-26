La zaragozana Lucía López Marco presenta el libro 'Nosotras somos semilla': "Hay sed de cultura en el medio rural"

La veterinaria, escritora y divulgadora Lucía López Marco presenta su última publicación, una recopilación de 35 relatos femeninos, a lo largo de una treintena de países, que exploran la situación de las mujeres en el medio rural: sus luchas, sus dificultades y sus lugares comunes. ‘Nosotras somos semilla’ vincula a la mujer con la tierra y su valor de futuro.

El libro se dará a conocer el próximo martes 30 de diciembre, en la localidad zaragozana de Torralba de Ribota, lugar donde reside Lucía Camón, agitadora cultural y responsable de Pueblos en Arte que también ha prologado la publicación. “La cultura en los pueblos también la mueven las mujeres”, incide López quien ha hecho de su profesión y de su vida un alegato de arraigo al territorio en Aragón.

La lengua, la cultura, la agricultura, el paisaje, la ganadería, la fauna autóctona y una manera de entender el futuro se unen en un relato que transciende fronteras. “Me apetecía mucho poner en común todas las dificultades que enfrentan las mujeres rurales, campesinas o pastoras, pero no solamente las dificultades sino también las cosas bonitas que tiene el estar ligado a la tierra”, explica López.

Portada del libro 'Nosotras somos semilla', creada por la artista zaragozana Pilar Serrano. / Pilar Serrano

Este proyecto surgió de las realidades con las que entró en contacto López Marco durante los cinco años que colaboró con la oenegé Justicia Alimentaria, a la cual irán destinados los beneficios de la actual obra. “Me di cuenta que hay patrones que coinciden independientemente del lugar”. Para López, aunque los contextos cambian y condicionan, hay hilos comunes que tejen las redes solidarias creadas por las mujeres para protegerse de los desafíos actuales.

Es común que la propiedad de la tierra sea de los hombres, salvo pequeñas excepciones. Es común la instalación de grandes corporaciones sobre pequeñas comunidades a las que arrasan, ya sea Monsanto y su glifosato en América o las macrogranjas de porcino en el pequeño Loporzano de la provincia de Huesca. Y es común cuidar para las siguientes generaciones las producciones agrícolas, como hacen las mujeres en Palestina con los olivos centenarios.

"Las mujeres tenemos más conciencia de la necesidad de cuidar el territorio porque, quizás, al albergar vida dentro de nosotras somos más conscientes de lo que dejamos a las futuras generaciones" Lucía López Marco — Autora de 'Nosotras somos semilla'

“Las mujeres tenemos más conciencia de la necesidad de cuidar el territorio porque, quizás, al albergar vida dentro de nosotras somos más conscientes de lo que dejamos a las futuras generaciones”, subraya López. La confección del libro le ha reafirmado en esta creencia. De hecho, el relato que inaugura el texto habla de la historia de Sofía Gatica. Según resume Lucía López, la activista argentina perdió a su hija al poco de nacer y al compartir esta vivencia con su comunidad comprendió que no era un caso aislado, que había un culpable: el glifosato con el que se trataban los cultivos contaminaba el suelo y las aguas, lo que provocaba cáncer en las personas. “Ella decide dedicar su vida a que no le pase a nadie más lo que a ella le pasó, y poder garantizar que las futuras generaciones sigan con vida”, y esta, según López Marco, es una actitud que se repite mujer a mujer, país a país, territorio a territorio.

La cultura en el Aragón rural

Lucía López Marco estima que en los últimos diez años, en Aragón: “La narrativa ha cambiado porque los pueblos se están llenando de mujeres con estudios universitarios que decidimos irnos a uno para desarrollar nuestra labor”. Pese a las dificultades de una comunidad marcada por la despoblación y la falta de infraestructuras, cada vez hay más personas dispuestas a acometer sus proyectos vitales desde estos núcleos. Frente a la instalación de la ganadería intensiva, la conservación de los cultivos rotativos y la ganadería extensiva que moldea el paisaje. Y esta distinta manera de entender el desarrollo tiene una repercusión social y cultural.

“Las administraciones no acaban de entender el papel de la cultura para fijar la población”, apunta López. Porque la cultura, la producción y consumo de esta, la creación y los ámbitos de expresión cultural son fundamentales para la socialización de los pobladores, para que se compartan intereses, se dinamice a la población y exista un enriquecimiento formativo, pedagógico y cultural que atraiga. “Hay sed de cultura en el medio rural”, sentencia López.

Ella, como escritora y divulgadora, además de residente, es parte de este punto de vista diverso que ofrece la ruralidad: “Como veterinaria siempre me ha inspirado el medio rural”. Hace un lustro, la autora decidió mudarse a la Jacetania, al pueblo de Navasa, para vivir la maternidad y ejercer su profesión desde el medio rural. Desde 2015 divulga en el blog Mallata sobre ganadería extensiva, cuidado del territorio y el papel de las mujeres en estas labores. En 2022 recibió el Premio Arnal Cavero por ‘Cuan plegue o colapso’, un poemario en aragonés, lengua que reivindica como "lengua materna, de las madres a los hijos" y patrimonio sociocultural de Aragón.

Pero más que el entorno que ahora mora, Lucía López Marco señala la maternidad como elemento de cambio para su trabajo literario. “Hay muchos libros sobre leopardos y elefantes, que me parece muy bien, pero es que los niños de los pueblos de Aragón no saben que un milano que pasa es un milano”, se lamenta López.

Por eso, cree que es necesario contar nuestro territorio también a los más pequeños, adaptar la divulgación a la mirada de la niñez, para lo que no descarta crear cuentos infantiles en un futuro: “Por ahora acabo de sacar este libro, así que poco a poco”.