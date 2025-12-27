El Auditorio de Zaragoza se viste de gala este domingo para el gran concierto de Año Nuevo

La cita musical más consolidada de la Navidad zaragozana vuelve este domingo a la sala Mozart del Auditorio. El gran concierto de Año Nuevo comenzó a celebrarse en 2012 y desde entonces todas las ediciones han conseguido colgar el cartel de 'no hay entradas'. Este domingo no será una excepción, ya que las 1992 localidades que la Mozart ofrece en su mayor aforo posible están agotadas desde hace días. De esta forma, y por decimocuarto año consecutivo, la Sinfónica Ciudad de Zaragoza mantiene viva la llama de una tradición que ha llegado para quedarse.

El concierto, que comenzará a las 19.00 horas, estará dirigido como siempre por Juan Luis Martínez y este año volverá a contar con la gran soprano Vanessa Goikoetxea. Tras el éxito de 2024, la vizcaína vuelve a la Mozart después de haber triunfado esta temporada en auditorios de gran prestigio como París, Venecia o Florencia. De hecho, su debut como Lady Macbeth en el Maggio Musicale Fiorentino fue muy aplaudido por crítica y público.

Fiel a su cita, la danza estará presente con un marcado carácter aragonés a cargo de la compañía de Ramón Artigas. La agrupación, que este año debutó en el prestigioso Teatro Real de Madrid, volverá a demostrar la universalidad del folclore aragonés, uniendo la fuerza de la tradición de nuestra tierra con el espíritu festivo del Año Nuevo.

Además de los habituales valses y polkas vienesas, el programa incluirá otras danzas europeas y arias de ópera. La velada estará cargada de detalles únicos como la imponente decoración floral y un buen número de sorpresas preparadas ex profeso para esta tarde.

El último domingo del año

Han pasado ya 13 años desde que la sinfónica zaragozana comenzó a producir y organizar el último domingo del año este espectáculo. Lo hizo inspirándose obviamente en el gran Concierto de Año Nuevo de Viena, que el próximo 1 de enero volverá a emocionar a medio mundo desde la Gran Sala Dorada del Musikverein.

Las entradas para el recital de este domingo en la Mozart (costaban entre 10 y 60 euros) se agotaron hace ya dos semanas, constatando que se ha convertido en una tradición totalmente consolidada. Juan Luis Martínez, catedrático de dirección de orquesta en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, volverá a dirigir el concierto por undécima vez.