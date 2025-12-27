El gaitero Carlos Núñez actúa este domingo en el Teatro de las Esquinas

El músico y gaitero Carlos Núñez hace parada en Zaragoza con sus sonidos celtas. El Teatro de las Esquinas ya tiene el cartel de "no hay billetes" colgado para su actuación del domingo 28, mientras que para la actuación en Huesca de este sábado 27 todavía quedan disponibles algunas localidades del Teatro Olimpia.

Carlos Núñez está considerado internacionalmente como un músico extraordinario, de los más serios y brillantes del mundo. Su carisma, su energía, su espíritu pionero lo han hecho muy popular, transcendiendo con creces los límites habituales de sus instrumentos: la gaita y las flautas.

Desde mediados de la década de los 90, su sonoridad es más que reconocible para el público internacional y sobre el escenario despliega un espectáculo lleno de energía y música de raíz.

Este 2025 celebra el 30 aniversario de 'A Irmandade das Estrelas', el disco que revolucionó la música celta y marcó un antes y un después en nuestras músicas tradicionales. En esta gira, Núñez invita a vivir una experiencia única en la que disfrutar de tres décadas de viajes y aventuras, descubrir conexiones sorprendentes y crear una nueva hermandad alrededor del mundo, llena de música, magia y emoción.

El concierto en el Teatro de las Esquinas comenzará a las 19.00 horas. En el Teatro Olimpia de Huesca, la actuación se iniciará a las 20.30 horas.