El mejor ballet clásico desembarca este lunes en el Auditorio de Zaragoza
La compañía rusa Tchaikovsky National Ballet representará este lunes (17.00 y 20.30 horas) ‘El Cascanueces’ y ‘El Lago de los Cisnes’
El mejor ballet clásico desembarcará este lunes en la sala Mozart del Auditorio de la mano del Tchaikovsky National Ballet. La relevante compañía rusa está especializada en llevar a escena a los grándes clásicos. Y eso es lo que hará justamente este lunes en Zaragoza al representar 'El Cascanueces' y 'El Lago de los Cisnes'. El primero comenzará a las 17.00 horas y el segundo a las 20.30. Las entradas para ambos espectáculos están a la venta en la web del Auditorio.
Siguiendo la tradición y el espíritu del ballet clásico, estas suntuosas producciones del Tchaikovsky National Ballet capturan toda la belleza y el drama del auténtico ballet romántico. En cada una de las presentaciones, la motivación principal de la compañía rusa es rescatar la esencia del ballet clásico más puro, haciendo de ellas un festejo para los sentidos con el encanto de sus vestuarios y la vistosidad de sus decoraciones.
Durante su amplia trayectoria, el Tchaikovsky National Ballet ha realizado numerosas y exitosas giras recorriendo los mejores escenarios de Europa.
- Así avanza la gentrificación en Zaragoza: el fenómeno ya desborda el barrio de La Magdalena
- Esta es la carta que millones de pensionistas recibirán de la Seguridad Social en solo unos días
- Siguen apareciendo restos del pasado de Zaragoza en las obras de la plaza San Miguel: 'Ha habido alguna sorpresa
- Una querida exjugadora del Casademont Zaragoza seguirá en la Liga Femenina Endesa
- ¿Qué proyectos peligran si no hay presupuestos en Zaragoza en 2026?
- Agustín Sanz, un arquitecto para el Ebro: la historia del muro (que sigue hoy en día) para proteger la margen izquierda de inundaciones
- Las ausencias no frenan a un lanzado Casademont Zaragoza U22 (90-75)
- El Casademont Zaragoza-Baxi Manresa, en directo: la ACB se juega en el Felipe