El mejor ballet clásico desembarca este lunes en el Auditorio de Zaragoza

El mejor ballet clásico desembarcará este lunes en la sala Mozart del Auditorio de la mano del Tchaikovsky National Ballet. La relevante compañía rusa está especializada en llevar a escena a los grándes clásicos. Y eso es lo que hará justamente este lunes en Zaragoza al representar 'El Cascanueces' y 'El Lago de los Cisnes'. El primero comenzará a las 17.00 horas y el segundo a las 20.30. Las entradas para ambos espectáculos están a la venta en la web del Auditorio.

Siguiendo la tradición y el espíritu del ballet clásico, estas suntuosas producciones del Tchaikovsky National Ballet capturan toda la belleza y el drama del auténtico ballet romántico. En cada una de las presentaciones, la motivación principal de la compañía rusa es rescatar la esencia del ballet clásico más puro, haciendo de ellas un festejo para los sentidos con el encanto de sus vestuarios y la vistosidad de sus decoraciones.

Durante su amplia trayectoria, el Tchaikovsky National Ballet ha realizado numerosas y exitosas giras recorriendo los mejores escenarios de Europa.