De Morrisey a Aitana: estos son los grandes conciertos que acogerá Zaragoza en 2026

Zaragoza se volverá a llenar de música en directo a lo largo de 2026. Tras un 2025 muy intenso en esta materia, el próximo año no bajará el ritmo y la capital aragonesa acogerá las giras de grandes artistas. El pabellón Príncipe Felipe será de nuevo el epicentro de este aluvión de estrellas con nombres como Dani Martín, Aitana, La Oreja de Van Gogh, Viva Suecia, Pablo Alborán, Hombres G o Eladio Carrión. No será el único escenario, porque Leiva se encargará de estrenar musicalmente el Ibercaja Estadio y Morrisey aterrizará en la sala Mozart. Como ya es habitual en los últimos años, la mayor concentración de bandas y artistas llegará de la mano del Vive Latino a la espera de que se anuncie la programación completa de las Fiestas del Pilar.

En todas estas citas se volverá a constatar que el furor por la música en vivo sigue al alza y con los indicadores por las nubes. Este boom ha llegado con mucha fuerza a Aragón, que en 2024 fue la quinta comunidad que más conciertos acogió con cerca de 7.700 actuaciones (sobre todo, eso sí, gracias al trabajo y la programación de las salas).

En lo referente a los grandes nombres, la gran mayoría aterrizará en el Príncipe Felipe. El encargado de abrir fuego en el pabellón municipal será Eladio Carrión, que ya triunfó en esta misma plaza en junio de 2024. El puertorriqueño desembarcará el 17 de enero con su gira DON KBRN Tour. Celtas Cortos llegarán el 27 de febrero para celebrar su 40 aniversario, mientras que los raperos Natos, Waor y Recycled J (Hijos de la Ruina) actuarán en el Felipe el 6 de marzo.

Los murcianos Viva Suecia pondrán el toque indie el 20 de marzo y en mayo llegará una de las citas más esperadas. Dani Martín aterrizará con dos fechas (los días 22 y 23) para celebrar sus 25 años en la música.

El 20 de junio actuará Pablo Alborán, mientras que el 10 de julio será el turno de Aitana. La cantante barcelonesa llegará aclamada por sus fans y tras haber agotado todas las plazas del Felipe en menos de una hora.

La Oreja de Van Gogh actuará el 9 y 10 de octubre en el Príncipe Felipe. / ep

La gira de Operación Triunfo recalará el 12 de septiembre y ya en octubre, para las Fiestas del Pilar, el pabellón municipal se llenará de nostalgia con los dos conciertos (días 9 y 10) de La Oreja de Van Gogh. Sergio Dalma (el 11 de octubre) y Hombres G (el 21 de noviembre) son los encargados por el momento de cerrar la programación en el Príncipe Felipe.

El inicio de 2026 será especialmente intenso en lo musical gracias al Inverfest. El festival, que se estrenó el año pasado en Zaragoza, ha programado de aquí al 25 de marzo casi una treintena de conciertos. Algunos de ellos estarán protagonizados por artistas de la talla de Miguel Ríos, Luz Casal, Kiko Veneno, Ariel Rot, La Habitación Roja, Bebe, Café Quijano, Pedro Guerra o los Hermanos Cubero. El festival se extenderá por diferentes escenarios de la ciudad: desde el Auditorio al Teatro Principal, pasando por las Esquinas o La Lata de Bombillas.

Mención especial merece el aterrizaje de Morrisey en la sala Mozart el 14 de marzo. El exvocalista de The Smiths ha generado una gran expectación y consiguió colgar el cartel de no hay entradas en apenas media hora. Ahora, sus fans solo esperan que el británico no protagonice de nuevo una de sus famosas ‘espantadas’. Morrisey ya suspendió en junio de este mismo año (no sin polémica) el concierto que iba a ofrecer en Madrid alegando una sinusitis y también canceló su gira latinoamericana de este noviembre, así que todo es posible con el divo de Manchester.

El rey de la bachata

El que a priori ofrece más garantías es Romeo Santos (más que nada porque ya actuó en Zaragoza en 2023). El rey de la bachata regresará junto a Prince Royce el próximo 3 de julio. Lo que aún se desconoce es el lugar. El Príncipe Felipe, la Feria de Zaragoza (allí compareció hace dos años) o incluso el Ibercaja Estadio parten como los escenarios más plausibles.

El encargado de inaugurar musicalmente el nuevo hogar del Real Zaragoza será Leiva, que actuará allí el 27 de junio (un día antes tocará en la Multiusos su amigo Iván Ferreiro). El madrileño ya triunfó por todo lo alto en el Príncipe Felipe el pasado 12 de octubre (con el pabellón a rebosar) y ahora quiere repetir hazaña en el estadio modular.

Por último, y como ya es tradición desde 2022, septiembre arrancará en Zaragoza con un torrente musical gracias al Vive Latino. En esta quinta edición actuarán, entre otros, Julieta Venegas, Amaia, Ed Maverick, Loquillo, Rawayana, Siloé o M-Clan.