Las seis películas imprescindibles de Brigitte Bardot

La mítica actriz y cantante francesa Brigitte Bardot, icono del cine francés y símbolo erótico de los años 1950 y 1960, ha muerto a los 91 años, según ha informado este domingo su Fundación. Estas son las películas imprescindibles para recordar la trayectoria de Bardot, ordenadas cronológicamente.

'Y Dios creó a la mujer' (1956)

El comienzo de su trayectoria como la estrella popular y el gran mito erótico del cine europeo en la segunda mitad del siglo XX. En la coproducción franco-italiana de 1956, dirigida por Roger Vadim, Juliette (Bardot) encarna una sexualidad libre y espontánea que escandalizó a la sociedad de la época. Completan el reparto Curd Jürgens, Jean-Louis Trintignant y Christian Marquand en los papeles principales.

'La verdad' (1960)

Bardot interpreta a una joven juzgada por el asesinato de su amante, un director de orquesta. La trama se centra en el juicio, donde la defensa y la acusación debaten si actuó por pasión o premeditación, mientras se revelan sus relaciones amorosas y su estilo de vida bohemio, criticando la doble moral burguesa de la sociedad francesa de la época. La película fue nominada al premio Oscar a la Mejor Película en Lengua Extranjera.

'Una vida privada' (1962)

Bardot protagonizó otra reflexión sobre la fama, ‘Una vida privada’ (1962), junto con Marcello Mastroianni y a las órdenes de Louis Malle. El film trata sobre el acoso de los medios de comunicación y la falta de privacidad que sufre una estrella de cine, reflejando, en cierta medida, la experiencia real de la propia Bardot con el escrutinio público. En esta película, el tema principal, ‘Sidonie’, supone el pistoletazo de salida para la también prolífica carrera musical de la intérprete.

‘El desprecio’ (1963)

Adaptación libre de la novela homónima de Alberto Moravia a cargo de Jean-Luc Godard. El filme, excelente reflexión sobre el propio cine y el éxito, trata sobre el desmoronamiento del matrimonio entre el guionista Paul Javal (Michel Piccoli) y su esposa Camille (Bardot) mientras trabajan en una adaptación cinematográfica de 'La Odisea', explorando el desamor, la incomunicación y una crítica también a la mercantilización del cine.

'¡Viva María!' (1965)

Bajo la dirección de Louis Malle y con guion coescrito por Jean-Claude Carrière, Bardot se une mano a mano con Jeanne Moreau, otra musa del cine francés de los años 60, en una revolución mexicana. La trama de la película gira en torno a dos mujeres, las dos llamadas María, que se encuentran por casualidad y terminan liderando el movimiento de lucha por la libertad a principios del siglo XX.

'Y si Don Juan fuese mujer' (1973)

Su despedida del cine. Una variación del mito de Don Juan en clave femenina, que no feminista, dirigida por Vadim y con Jane Birkin en el reparto. El argumento principal gira en torno a Jeanne, una mujer parisina que cree ser la reencarnación de Don Juan. La trama se desarrolla mientras ella confiesa su vida y sus numerosas y complicadas aventuras amorosas a su primo Paul, un joven sacerdote. Un año más tarde, justo después de su 40 cumpleaños, Bardot anunció su retirada de las pantallas.