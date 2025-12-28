El Teatro de las Esquinas despide el año con una de las mejores bandas de tributo a los Beatles

El espíritu de los Beatles revivirá este lunes en el Teatro de las Esquinas de Zaragoza con la actuación de The Flaming Shakers, considerada por la crítica una de las mejores bandas tributo a los cuatro de Liverpool. El concierto, que comenzará a las 20.30 horas, ofrecerá un viaje único e irrepetible al corazón del fenómeno musical más influyente del siglo XX.

Tras su actuación en el mítico club The Cavern de Liverpool (donde comenzó la leyenda de los Fab Four), se dijo de ellos que eran la banda que mejor había capturado el espíritu de los Beatles.

Con un directo enérgico, el grupo recreará el inconfundible sonido de la mítica banda de Liverpool. Cada acorde, armonía y gesto estará cuidado al detalle para hacer vibrar al espectador (la puesta en escena también es un homenaje riguroso con instrumentos originales y vestuario de época).

El grupo rendirá tributo a todas las etapas de la banda: desde sus primeros éxitos de poco más de dos minutos, hasta las complejas composiciones que consolidaron a los Beatles como la banda más influyente de la historia.