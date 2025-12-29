El circo y el clown vuelven 'A casa por Navidad' en el Teatro del Mercado
El Teatro del Mercado se prepara para presentar la obra 'A casa por Navidad', del 31 de diciembre al 6 de enero, con los payasos Kiny, Jano, Silbotas, y unos mágicos y circenses duendecillos
Producciones Kinser y Producciones Teatrales Luis Pardos presentan en el Teatro del Mercado, de Zaragoza del 31 de diciembre al 6 de enero, 'A Casa por Navidad', un espectáculo muy especial, que se estrenó en este mismo escenario en la Navidad de 2023 y que ahora vuelve a programarse.
Esta obra, protagonizada por los payasos Kiny, Jano y Silbotas y unos mágicos duendes circenses, es emocionante y divertida, ya que recoge todo el espíritu de la Navidad de la mano de las dos generaciones de payasos, las de Producciones Kinser, e incluye números circenses a cargo de Producciones Teatrales Luis Pardos. Dos reconocidas y veteranas compañías aragonesas que han unido lo mejor de sus artes escénicas y su experiencia para crear un entrañable y hermoso espectáculo para el público familiar.
Kiny, Jano y Silbotas vuelven a casa por Navidad y por fin aterrizan en su ciudad para pasar las fiestas en familia. Aunque parece que Janito y Silbotas no están muy por la labor y se muestran desilusionados, ha llegado el emocionante momento de convertir su casa en magia: de deshacer maletas para montar el árbol, de atiborrarse a turrón y encender las luces de la Navidad. Pero algo ha cambiado en el ambiente, todo en casa es diferente.
¿Por qué los regalos se mueven de sitio como si tuvieran vida propia?, ¿por qué hay una tetera y alguna miga de mazapán rodando por la mesa del comedor? ¿Cómo puede ser que las lucecitas navideñas cobren vida por sí solas? Todo apunta a que estos payasetes no están solos. Tal vez, ha venido a visitarlos la verdadera magia de la Navidad, pero esa magia hace malabares, lleva gorrito, tiene orejas puntiagudas y calza unas botas con cascabel.
Las entradas tienen un precio único de 12 euros y está bonificadas para las funciones de los días 31 de diciembre y 1 de enero. Los horarios de las funciones serán: miércoles 31 de diciembre y lunes 5 de enero, 12.00 horas; jueves 1 y martes 6 de enero, 19.00 horas; viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de enero , 17.00 y 19.00 horas.
