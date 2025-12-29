El circo y el clown vuelven 'A casa por Navidad' en el Teatro del Mercado

Producciones Kinser y Producciones Teatrales Luis Pardos presentan en el Teatro del Mercado, de Zaragoza del 31 de diciembre al 6 de enero, 'A Casa por Navidad', un espectáculo muy especial, que se estrenó en este mismo escenario en la Navidad de 2023 y que ahora vuelve a programarse.

Esta obra, protagonizada por los payasos Kiny, Jano y Silbotas y unos mágicos duendes circenses, es emocionante y divertida, ya que recoge todo el espíritu de la Navidad de la mano de las dos generaciones de payasos, las de Producciones Kinser, e incluye números circenses a cargo de Producciones Teatrales Luis Pardos. Dos reconocidas y veteranas compañías aragonesas que han unido lo mejor de sus artes escénicas y su experiencia para crear un entrañable y hermoso espectáculo para el público familiar.

Kiny, Jano y Silbotas vuelven a casa por Navidad y por fin aterrizan en su ciudad para pasar las fiestas en familia. Aunque parece que Janito y Silbotas no están muy por la labor y se muestran desilusionados, ha llegado el emocionante momento de convertir su casa en magia: de deshacer maletas para montar el árbol, de atiborrarse a turrón y encender las luces de la Navidad. Pero algo ha cambiado en el ambiente, todo en casa es diferente.

La magia vuelve 'A casa por Navidad' en el Teatro del Mercado / Teatro del Mercado

¿Por qué los regalos se mueven de sitio como si tuvieran vida propia?, ¿por qué hay una tetera y alguna miga de mazapán rodando por la mesa del comedor? ¿Cómo puede ser que las lucecitas navideñas cobren vida por sí solas? Todo apunta a que estos payasetes no están solos. Tal vez, ha venido a visitarlos la verdadera magia de la Navidad, pero esa magia hace malabares, lleva gorrito, tiene orejas puntiagudas y calza unas botas con cascabel.

Las entradas tienen un precio único de 12 euros y está bonificadas para las funciones de los días 31 de diciembre y 1 de enero. Los horarios de las funciones serán: miércoles 31 de diciembre y lunes 5 de enero, 12.00 horas; jueves 1 y martes 6 de enero, 19.00 horas; viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de enero , 17.00 y 19.00 horas.