El concierto de Leiva en el Ibercaja Estadio, muy cerca del lleno

El concierto que ofrecerá Leiva en el Ibercaja Estadio de Zaragoza el próximo 27 de junio y que servirá para inaugurar esa instalación deportiva como sede de grandes actuaciones musicales se acerca a gran velocidad hacia el 'sold out' cuando todavía faltan seis meses para su celebración.

A día de hoy, quedan menos de 800 entradas para que el aforo de 20.000 personas esté completo lo que convertirá este concierto en uno de los más numerosos que protagonizará el músico madrileño dentro de su 'Tour Gigante'. Las entradas de pista fueron las primeras en agotarse (apenas unos días después de que se anunciará el concierto) mientras que las de las gradas se han ido vendiendo a buen ritmo y es previsible que acaben agotándose en fechas próximas.

20 aniversario de Aragón TV

El concierto está enmarcado en las celebraciones de Aragón TV por su 20 aniversario. Es, por lo tanto, una de las citas destacadas que la televisión aragonesa impulsará a lo largo del próximo año para conmemorar sus dos décadas de vida.

El anuncio llega tras el cartel de 'todo vendido' que el artista colgó el pasado 12 de octubre en el pabellón Príncipe Felipe, coincidiendo con el día grande de las Fiestas del Pilar. En ese concierto, Leiva ya adelantó su intención de regresar a la capital aragonesa en una de las pocas actuaciones que prevé ofrecer en 2026.

Con una trayectoria sólida y un gran talento como compositor, Leiva atraviesa un momento de plena madurez. Llega con un repertorio que conecta, una banda musical en plena forma, una producción que une el pulso del rock con la claridad del pop y una puesta en escena muy cuidada. Sus directos, avalados por crítica y público, se han convertido en un gran formato capaz de reunir a varias generaciones.

Las entradas que todavía quedan disponibles se pueden comprar a través de la propia web oficial de Leiva a un precio que oscila entre los 38 y los 44 euros (más gastos de gestión) dependiendo de la zona escogida.

No será el único concierto que acoja el Ibercaja Estadio tal y como anunció la propia alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca : "Cada vez hay más interés. Se nos han acercado promotores interesados en impulsar actuaciones con un aforo superior al que podíamos aspirar hasta ahora con el Príncipe Felipe, que se sitúa en los 8.000-9.000 asistentes", ha indicado Chueca.

Así, todo parece indicar que el de Leiva no será el único 'show' que albergue el Ibercaja Estadio. "De momento, el único confirmado es el de Leiva, pero no nos cerramos a que haya otros conciertos en verano", subrayó Chueca. Preguntada por la posibilidad o no de saltar en el estadio modular, Chueca ha indicado que se trata de un equipamiento "preparado para un aforo de 20.000 asistentes para cualquier evento deportivo o cultural" y que, por tanto, "se podrá bailar".