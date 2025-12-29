Els Joglars despliega su 'Retablo de las maravillas' en Zaragoza

Els Joglars, la mítica compañía catalana, regresa al Teatro Principal de Zaragoza donde ha actuado en multitud de ocasiones para, bajo la dirección de Albert Boadella, desplegar 'El retablo de las maravillas', una obra con un elenco en el que se encuentra el aragonés Rafa Blanca, además de Ramon Fontserè (coautor de la dramaturgia junto a Boadella), Pilar Sáenz, Dolors Tuneu, Javier Villena, Bruno López-Linares y Pep Muñoz.

Los mecanismos que rigen el comportamiento humano muestran una evolución tan extremadamente lenta que apenas pueden notarse sus diferencias entre el conjunto de obras que configuran la historia del teatro. Así las situaciones presentadas en 'El retablo de las maravillas' "se siguen produciendo en nuestros días e incluso multiplicándose de tal forma que hace difícil encontrar excepciones. La razón esencial es la misma de la época cervantina: el miedo atávico a no formar parte de la opinión mayoritaria que nos da seguridad y evita riesgos. En la actualidad, la fuerza avasalladora de de las redes y los medios hace casi imposible la formación de un criterio independiente", explican desde la compañía.

Cómo comprar las entradas

Estrenado el 9 de enero de 2004 en el Teatro Lope de Vega de Sevilla, y representado hasta el 12 de junio de 2005. Bajo el prisma que retrata la función, inciden desde la compañía, "la distancia que nos separa de Cervantes es ínfima, y así, las situaciones presentadas en su entremés 'El retablo de las maravillas' siguen hoy produciéndose e incluso multiplicándose

El espectáculo llega a la capital aragonesa inmerso en una gira nacional que le va a llevar por buena parte de la geografía nacional en un 2026 en el que Els Joglars cumple 65 años siendo la más longeva del panorama español desde que naciera ya en 1961.

'El retablo de las maravillas' estará en cartel desde el 28 de enero hasta el 8 de febrero y las entradas para todas las funciones (entre 5 y 25 euros) se pueden comprar en la web del Teatro Principal y en la taquilla del mismo de 17.00 a 21.00 horas.