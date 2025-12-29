El invierno ya está aquí: Bombo y platillo desvela su cálida oferta musical

La edición invernal del ciclo Bombo y platillo llega en enero a la rotonda del Centro Cívico de Delicias de Zaragoza para amenizar los jueves más invernales con seis propuestas musicales únicas, que se celebrarán entre el 15 de enero y el 19 de febrero, a las 19.30 horas.

El primero en subirse al escenario será Dekker, el solista estadounidense Brooklin Dekker, conocido por el dúo de indie-folk Rue Royale. Tras años componiendo y girando con la banda, Dekker encontró en su carrera en solitario un espacio para explorar sonidos más personales y llenos de texturas. Su música combina tonos melódicos, ritmos hipnóticos y una voz cálida que evoca a artistas como Bon Iver o Nick Mulvey. Desde 2019, ha lanzado tres álbumes destacados: 'Slow Reveal: ChapterOne' (2020), 'I Won’t Be Your Foe' (2022) y su más reciente trabajo, 'Future Ghosts' (2024). Inspirado en el folk-pop, el artista imprime un enfoque esperanzador en su música, consolidándose como un nombre único en la escena indie internacional. Actuará el 15 de enero.

El 22 de enero le cogerá el relevo La Pena, un grupo madrileño, capaz de convertir la canción en un lugar de encuentro, formado por miembros de Ombligo, Calequi y las Panteras y Las Nietas del Charli, entre otros. Desde sus inicios trabajan con voces entrelazadas y una instrumentación acústica diversa que respira cercanía y cuidado. Su música dialoga con el folk desde una mirada abierta, sin fronteras ni nostalgia, y apuesta por arreglos vocales que envuelven y sostienen cada canción. El grupo construyeun directo íntimo y atento al silencio, donde lo colectivo importa tanto como la emoción.

Violeta Veinte en San Valero

Coincidiendo con la festividad de San Valero, la cantante y compositora Violeta Veinte, que une su voz a la melodía del violín, presentará su singular propuesta, llena de soul, pop, jazz y folk. En ella confluyen la tradición y la modernidad gracias a unas composiciones sinceras y una música que celebra la vida. Ha colaborado con artistas como María de la Flor, Las Migas, Fetén Fetén, Anni B Sweet & Los Estanques o Iñigo Quintero, entre otros.

Dekker en una imagen promocional de su último trabajo. / JAMES KEANE

Desde Reino Unido, el jueves 5 de febrero llega el cantautor británico Jono Mccleery, que escribe e interpreta canciones donde la voz grave, el silencio y el pulso emocional pesan tanto como las palabras. Su música se mueve entre el folk contemporáneo, el soul y texturas electrónicas sutiles, siempre desde una sensibilidad profundamente humana.

Le seguirá Emma Pollock, considerada una de las grandes damas del pop escocés. Cerebro de los emblemáticos The Delgados, del prestigioso sello Chemikal Underground (hogar de Mogwai o Arab Strap), de los acreditados estudios de grabación Chem19 y, ante todo, protagonista de una brillante carrera en solitario. Tres décadas después de aparecer en escena y casi dos de empezar a firmar discos bajo su nombre, el pop sublime y refinado que identifica su música mantiene sus constantes intactas y se podrán disfrutar el 12 de febrero en Zaragoza.

Cómo comprar las entradas

El ciclo lo cerrará, el 19 de febrero, Antía Muíño, revelación de la ‘nova canción galega’, que se mueve con naturalidad entre el jazz vocal, el pop y la canción alternativa de autor, aunque siempre con la tradición musical gallego- portuguesa como eje. Su personalísima propuesta la revela como una suerte de médium entre Norah Jones, Sílvia Pérez Cruz, Tracy Chapman, Maria Arnal, Diana Krall y Luz Casal.

Las entradas están ya a la venta en la web del ciclo a un precio de 12 euros, de forma anticipada, o a 15 euros, en taquilla. Para quienes quieran disfrutar de todo el ciclo, se puede adquirir el abono a un precio de 55 euros. Como es habitual, hay entradas bonificadas para desempleados y usuarios de la tarjeta Cálamo (8 euros) y para menores de 25 años y mayores de 65 años de edad a 2 euros.