¿Kase.O y Bertín Osborne juntos en una canción?

La música consigue extraños compañeros de viaje y son bastante las colaboraciones imposibles que se han dado a lo largo de la historia de la misma... y buscando quizá esa sorpresa este domingo, el MC aragonés Kase.O sorprendió a sus seguidores con el anuncio de una para su nuevo disco que ya ha anunciado que saldrá este año, Bertín Osborne.

Lo ha hecho con las siguientes palabras: "Se confirma que Bertín estará en mi próximo disco. Ya sabéis que soy muy fan de su música y de su manera de pensar y es un honorazo para mi tener esta colabo en un temazo que no os dejará indiferentes! Estad atent@s!". El texto iba acompañado de una imagen de las dos generada por IA.

Una fecha muy propicia

Obviamente todo se trataba de una broma (la publicación iba acompañada por la canción 'Dale tiempo al rumor', de Violadores del Verso) lanzada en las últimas horas del 28 de diciembre (Día de los Santos Inocentes) y que enseguida ha sido detectada por sus fans que han llenado las redes sociales del aragonés de comentarios jocosos sobre la supuesta colaboración que se iba a dar entre dos artistas tan antagónicos.

Así que no, no habrá colaboración entre Kase.O y Bertín Osborne en el próximo disco y es altamente improbable que se llegue a dar en algún momento de la trayectoria artística del rapero aragonés. El de La Jota cerró su última gira el pasado 20 de diciembre en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza con un concierto muy especial en el que contó, entre otras, con las colaboraciones de Albert Pla y Zatu, de SFDK, así como de sus compañeros de Violadores del Verso que volvieron a rapear juntos en directo por primera vez desde hacía más de diez años en Zaragoza.