'Morritz y el pequeño Mons', la historia de una niña que quiere ser una heroína en el Teatro Arbolé

La compañía riojana Peloponeso Teatro pondrá en escena este martes 30 de diciembre, en el XXIV Festival Una Navidad de Cuento de Arbolé, la obra 'Morritz y el pequeño Mons'. Es la hermosa y poética historia de una niña que se pregunta si algún día podrá ser tan valiente como una heroína en ese camino repleto de obstáculos y aventuras maravillosas que es la vida, sobre todo con la compañía de un amigo.

Morritz, es una niña a punto de cumplir cinco años que se pregunta si algún día podrá ser tan valiente como una heroína. Esta obra propone un viaje a través del pasillo de los miedos, ese espacio que algunas veces hay que recorrer en la oscuridad de la noche, cuando es necesario ir de la habitación al cuarto de baño para hacer pis. Ese pequeño, pero gran salto en el que Morritz descubre que puede ser valiente y enfrentar a sus pequeños monstruillos atravesando el camino de la noche.

La compañía Peloponeso trae esta historia navideña / Teatro Arbolé

Sin embargo, Morritz no está sola, un compañero de viaje se cruzará en su camino: el pequeño Mons, tan pequeño como ella y tan temeroso también de atravesar ese camino: él, que teme a la luz y Morritz, que teme a la oscuridad. Ambos descubren que quizá no siempre podemos escapar de los miedos, pero lo que sí es seguro, es que contar con la compañía de un amigo, siempre nos puede ayudar a enfrentarlo.

La obra está pensada para todos los públicos, a partir de 3 años. Las entradas tienen un coste de 9 euros a través de la web del Teatro Arbolé y en taquilla.