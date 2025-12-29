¿Quién fue Ya-O-Min, la pionera maga aragonesa a la que El sótano mágico le rinde homenaje?
La sala de Zaragoza organiza un ciclo especial con la actuación de cuatro mujeres de primer nivel
En el VII Congreso Mágico Nacional, en Oviedo, solo había una maga entre todos los presentes, que, además, recibió el Premio Especial al Estímulo de la Magia Femenina. Era 1975, la artista era Ya-O-Min (su nombre real, María Rosa Calvo Perna) y era aragonesa. El sótano mágico, la sala ubicada en la calle San Pablo de Zaragoza, ha programado durante los próximos meses un ciclo dedicado a las magas en lo que será un homenaje precisamente a Ya-O-Min, una mujer que logró lo que casi ninguna mujer había hecho, trabajar como maga y ser la figura principal en los años 70. Casi nada.
Para entender su importancia, casi basta saber que Ya-O-Min (en realidad, todo el mundo la llamaba Rosita) era conocida como la maga de Aragón. Hasta que irrumpió ella en la magia, las mujeres no se puede decir que no formaran parte del espectáculo de la disciplina, pero para ellas siempre se les reservaba el papel de ayudante del mago principal en el mejor de los casos. Sin embargo, Ya-O-Min (Zaragoza 1942-2006) le dio la vuelta a la historia para convertirse en una pionera y figura histórica.
Por ese motivo, El sótano mágico ha lanzado un proyecto que "busca visibilizar, celebrar y reivindicar el talento femenino aragonés dentro del mundo del ilusionismo" dedicado a esta figura y que contará, durante los próximos meses, con con cuatro magas de diferentes procedencias y estilos.
El programa completo del homenaje
Tras la actuación estos últimos días de la barcelonesa Maga PsyqueLady (Barcelona) con su espectáculo 'El mundo de Maty Popins', el próximo mes (del 30 de enero al 1 de febrero) será el turno de Sara Rodríguez que traerá desde Vigo su magia fresca, contemporánea y con sello propio.
La siguiente protagonista vendrá del otro lado del Atlántico, de Perú, del 20 al 22 de febrero. Se trata de Gisell, una de las voces más potentes de la magia latinoamericana, con un estilo visual y emocionalmente impactante; mientras que el ciclo concluirá con la artista local Helena Perdomo, que estará del 20 al 22 de marzo.
Precisamente, durante ese fin de semana, además, El sótano mágico organizará charlas y encuentros sobre la figura de María Rosa Calvo, proyecciones de vídeos históricos de Ya-O-Min y generará espacios de conversación sobre el papel de la mujer en la magia a lo largo del siglo XX y XXI. "Será un momento único para recuperar memoria, compartir legado y poner en valor a una artista que abrió camino cuando casi nadie lo hacía", explican desde la sala.
- De BSH a Adidas o Ambar: estas son las 100 empresas de Aragón que más venden
- Así avanza la gentrificación en Zaragoza: el fenómeno ya desborda el barrio de La Magdalena
- Alerta por lluvias en Aragón: se esperan hasta 40 litros en 12 horas
- Industria, porcino y logística: el quién es quién del 'top 100' de las empresas de Aragón
- El restaurante con el menú del días más impresionante de España está en un desconocido rincón de Aragón: 'Estoy flipando con el precio
- La Academia de la Lengua lo tiene claro: quiere promover el aragonés en Huesca
- El Casademont Zaragoza-Araski, en directo: el Príncipe Felipe pide una alegría
- El reto de moverse en Zaragoza: de la polémica de la Zona de Bajas Emisiones a la ampliación de la línea 1 del tranvía