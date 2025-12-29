Vuelven los superhéroes ibéricos del dibujante zaragozano Íñigo Aguirre: "Hay muchas historias que contar de los Ibéroes y las voy a contar todas"

La saga de Ibéroes, los auténticos y únicos superhéroes totalmente españoles, vuelve a las páginas de los cómics con su cuarta historia: ‘Ibéroes 4. Sol, playa y brutos mecánicos’. Los personajes creados por el zaragozano Íñigo Aguirre regresan para acabar la historia que dejaron pendiente tras el “continuará” de ‘Algo nuevo, algo viejo, algo prestado’ (2015).

Ha pasado una década desde la boda de Andy Androide, el androide jerezano, y estaba pendiente su viaje de novios a Mallorca donde, tampoco allí, les va a dejar tranquilos el Dr. Contubernio. Una terrible batalla entre robots amenazará la existencia de la isla mallorquina. El Representante, un señor bajito y cabreado que eso es “muy español” según Aguirre, y Viriato tendrán que llevar de nuevo a estos singulares superhéroes al éxito. Tina Gelatina, Ramón del Valle, Abad Abraham y los gemelos Birli y Birloque se unirán a Andy Androide en esta nueva aventura.

Según su autor, “'Ibéroes' tiene un punto de equilibrio entre drama y humor” y, pese a reconocer que es difícil darle seriedad a un producto tan tópicamente español, Aguirre cree que en este número se dan situaciones cómicas que no distraen la trama y liberan tensión: “Tenemos, por ejemplo, un superhéroe en este número que se convierte en hombre lobo, pero solamente cuando le cuentan un chiste que le haga gracia, que le genere dopamina suficiente; entonces, en mitad de una batalla tienes a dos tíos contando chistes para ver si se ríe”.

“He aprovechado y he hecho dos números de tirón; el cinco saldrá al año que viene porque hay que darle un poco de tiempo al mercado a que absorba novedades”, anuncia Aguirre quien ya tiene claro cómo será la continuación de este cómic que acaba de estrenar.

Un cómic a fuego lento

Sin embargo, desde que en 2009 Íñigo Aguirre comenzó a dibujar y guionizar a esta pandilla de superhéroes y superheroínas, ha habido un lapso de tiempo dilatado. “Ha sido por una sencilla razón, porque he sido padre y en las viviendas hay sitio para lo que hay sitio, entonces he tenido que guardar la mesa de dibujo”, reflexiona Aguirre. La paternidad le dejó la mesa de dibujo en desuso, pero ahora le reporta otras satisfacciones con su hijo que ya ha leído ‘Ibéroes’: “De vez en cuando me hace alguna sugerencia, hace sus cómics y está acostumbrado a tener un niño grande como padre”.

Íñigo Aguirre con su recuperada mesa de dibujo dispuesto a contar cada historia de los 'Ibéroes' / Íñigo Aguirre

“Estoy muy ilusionado porque ahora mismo es un cómic intergeneracional y es una cosa que me ha sorprendido mucho”, afirma Aguirre. Volver a estar en el Salón del Cómic de Zaragoza este año, volver a sentir el cariño de los lectores y la curiosidad de la nueva hornada de aficionados y encontrar hueco en medio del “’boom’ de cómics brutal” que se está dando en los últimos años, ha reavivado la motivación del ilustrador.

Íñigo Aguirre comenzó de forma autodidacta en el mundo de la ilustración, trató de encaminarse por los estudios de Bellas Artes, pero después de dos años abandonó porque “a mí me gustaba mucho hacer cómics y Bellas Artes toca muchísimos otros palos”. Palos que le distraían de lo que realmente quería hacer: “Cuando empecé a dibujar mi primer número, una historia de 50 y tantas páginas, a partir de la 20 el estilo de dibujo había cambiado tanto que al final tuve que volver a repetir esas 20 páginas”, recuerda Aguirre que se reconoce muy exigente con su trabajo y tremendamente detallista.

"Me gusta muchísimo cómo plantean las páginas los dibujantes norteamericanos: George Pérez es un referente único y John Byrne también, es otro dibujante que narran estupendamente" Íñigo Aguirre — Autor de 'Ibéroes 4. Sol, playa y brutos mecánicos'

Al igual que los grandes dibujantes de los años ochenta, referentes de la cultura pop de la incipiente industria de los videojuegos o de las novelas gráficas que iban más allá del tebeo, a Aguirre le gusta dibujar en formato grande y cuidar cada detalle. “Me gusta muchísimo cómo plantean las páginas los dibujantes norteamericanos: George Pérez es un referente único y John Byrne también, es otro dibujante que narran estupendamente”, puntualiza Aguirre.

Por nostalgia o perspectiva, lo cierto es que el autor prefiere los clásicos, esos cómics en los que la acción se desarrollaba viñeta a viñeta, sin abusar de los paneles únicos. Para Íñigo Aguirre, la riqueza de un tiempo en el que la oferta era limitada radicaba en: “Comprabas un número de 'Spiderman' y a lo mejor pillabas la aventura a medio empezar, pero te daba igual. Parte de la diversión esa. Ahora la gente quiere que le cuentes la historia entera, no quiere cabos sueltos”.

La autoedición como otro superpoder

Quizás porque Aguirre siempre tuvo muy claro qué quería hacer y cómo, desde el primer momento se decidió por ser su propio editor: “Por una parte, no había interés de las editoriales y por otra, me gusta tener un control sobre las historias, la narración y también sobre el color”. En este sentido, el dibujante se siente libre a la hora de medir sus historias al autoeditarse y siente que “ni sobra ni falta” en cada uno de sus cómics, independientemente del número de páginas que produzca.

Otro de los factores por el que le gusta manejar todas las fases de la producción es el color final que quiere para sus viñetas. Si en anteriores ediciones contó con la colaboración del argentino Javier Tartaglia, colorista de Marvel, esta vez ha encontrado en la globalización la solución: “Colaboro con otro colorista que viene de Malasia, todo gracias a Internet”. Aguirre ha encontrado en esta relación virtual con el malayo Mr. Ho –sobrenombre de Ho Seng Hui- el tono perfecto para su creación.

Aunque, ya adelanta que para su quinto trabajo, que espera esté disponible en las navidades de 2026, el color va a cambiar. También para el epílogo de la ‘Ibéroes’, el sexto libro que pondrá punto y final a esta saga. “Hay muchísimas historias que me gustaría contar de los Ibéroes y en el número seis las voy a contar. No voy a decir cómo, pero las voy a contar todas”, sostiene Aguirre. Esto será para 2027, antes habrá que leer ‘Ibéroes 4. Sol, playa y brutos mecánicos’ que ya está disponible en tiendas especializadas de cómics y grandes superficies. “Tengo la misma distribuidora que los cómics de Marvel y DC en nuestro país. Así que estoy a tiro de piedra del lector”, señala Aguirre.