Amaral brinda por su año más "dolce": "Eso nadie nos lo puede arrebatar"

Apenas quedan dos días para que se despida el año 2025 y es momento de hacer balances. Algo que también han hecho los aragoneses Amaral a través de sus redes sociales después de un año en el que vio la luz su nuevo trabajo discográfico, 'Dolce vita', y en el que, además, volvieron a los escenarios para presentar ese disco en directo.

"2025 ha sido un año increíble y muy emocionante. 'Dolce Vita' vio la luz y saltó a los escenarios. Hemos sido muy felices en cada concierto. Estamos deseando que llegue febrero, volver a tocar en directo y reencontrarnos con nuestro equipo y nuestro público", ha señalado el grupo en sus redes sociales en una publicación compuesta por una publicación con imágenes de cada uno de los meses de este 2025.

"Que celebréis por todo lo alto"

"Gracias por acompañarnos a lo largo de estos 365 días. Que celebréis por todo lo alto el año que comienza. Eso nadie nos lo puede arrebatar!", concluye el emotivo mensaje de Juan Aguirre y Eva Amaral.

A pesar del éxito de la gira y de las alabanzas tanto de público como de crítica, 2025 no ha estado exento de algún mal trago para el dúo ya que Eva Amaral, tras su concierto en Tarragona, tuvo un ataque respiratorio que precisó de atención médica y hubo que recolocar un concierto. Además, Juan Aguirre también ha sufrido una lesión en el hombroque alteró también la gira. A pesar de eso, Amaral cierra uno de los mejores años de su carrera.