El Museo del Origami volverá a contar con 100.000 euros del ayuntamiento en 2026 a la espera del convenio que nunca llega
El espacio, único en el mundo y ubicado en el Centro de Historias de Zaragoza, respira un año más
No es la situación ideal como llevan pregonando durante ya varios años los gestores del Museo del Origami de Zaragoza, pero al menos les permite seguir salvando la situación año a año. El Ayuntamiento de Zaragoza ha consignado en los presupuestos de 2026 (los primeros de Natalia Chueca en solitario) 100.000 euros para el Museo del Origami ubicado en el Centro de Historias. Es la misma cantidad que ya se les destinó en 2024 y 2025.
Una ayuda que le facilita mucho las cosas a los gestores (de hecho, sin ella, probablemente ya habría cerrado sus puertas el centro, único en el mundo), pero que sigue sin esquivar la incertidumbre del largo plazo. Y es que un nuevo convenio que regule esta ayuda de manera perenne es lo que necesitan los gestores del centro para poder respirar tranquilos por fin después de años convulsos en los que han llegado a acumular muchas pérdidas sufragadas por ellos mismos.
Una rúbrica que no llega
Un convenio, por cierto, que todos los partidos políticos apoyan (en esto sí hay unidad) pero que no acaba de llegar. De hecho, desde hace ya bastante tiempo cada vez que se pregunta por el mismo, la respuesta es que se está trabajando en él para hacerlo todo conforme a la legalidad. El caso es que pasa el tiempo y el museo sigue sin contar con esa herramienta que les permitiría pensar a largo plazo.
Impulsada por el Grupo Zaragozano de Papiroflexia (fundado en 1944 y uno de los más antiguos del mundo), la EMOZ acaba de cumplir doce años, un tiempo en el que se ha convertido en uno de los museos más importantes del mundo sobre el arte del origami y el primero que abrió sus puertas fuera de Japón. De hecho, el espacio del Centro de Historias ha conseguido ser el lugar más recomendado por Tripadvisor para los turistas que visitan la ciudad solo por detrás de la basílica del Pilar. Y es que, según los datos de la EMOZ, la mitad de sus visitantes proceden de fuera de Aragón.
- Tres muertos y un herido tras un alud cerca del balneario de Panticosa
- Estos son los siete jugadores del Real Zaragoza que son libres para negociar con otros clubs a partir del 1 de enero
- ¿Quién era Jorge García Dihinx? El pediatra del hospital San Jorge de Huesca que ha fallecido junto a su pareja tras un alud en Panticosa
- Ni 2.344 pisos en el Picarral ni 380 en el Jesús y María: así se llenarán los vacíos urbanos de los barrios de Zaragoza
- Aritz e Iker, dos montañeros que han coincidido con los tres fallecidos en Panticosa: 'Mañana no vamos al monte, tenemos el cuerpo revuelto
- Una conocida tienda de muebles baja la persiana en Puerto Venecia: 'Os llevaremos en el corazón
- Así avanza la gentrificación en Zaragoza: el fenómeno ya desborda el barrio de La Magdalena
- Así ha sido el rescate de los tres montañeros muertos en Panticosa: 'autosocorro' a 2.400 metros y condiciones 'totalmente invernales