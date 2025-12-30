El escritor zaragozano David Lorao cabalga por 'Tierra de lobos': "El verdadero precio por aproximarse a la gloria es la soledad"

El lejano oeste es una tierra hostil, indómita, horadada por el viento que convierte el polvo en un elemento más del día a día. Un lugar de animales solitarios y depredadores, ‘Tierra de lobos’, tal y como titula a su próxima novela David Lorao que podrá estar en mano de los lectores a partir del lunes, 19 de enero.

“Nadie está preparado para saber qué se esconde detrás de las leyendas” porque, según el autor David Lorao: “Detrás de una leyenda se pueden encontrar cosas realmente oscuras y dramáticas y, sobre todo, el verdadero precio por aproximarse a la gloria, que no es otro que el de la soledad”.

En estas páginas se encierra un ejercicio literario en primera persona. John Butcher es un auténtico miserable, sin ambages, que cuenta su historia de ascenso hasta una altura donde casi no queda oxígeno que respirar. Por el camino, Butcher irá dejando “un reguero de cadáveres”. “Cuando llegue a la cima se dará cuenta de que allí hace mucho frío y no tiene a nadie con quien celebra”, aclara Lorao. Alrededor del protagonista orbitarán una serie de personajes con una funcionalidad ética, dilemas a los que se irá enfrentando este ser despreciable.

Portada de la novela 'Tierra de Lobos' / Dolmen editorial

Un territorio extremo

Cuando Lorao presentó su primera novela en 2023 ya anunció que habría más. Ahora, esta precuela no comparte nombres ni tramas, pero sí un universo y una atmósfera comunes ambientados en el oeste norteamericano. “La primera novela es una historia de aventuras en tercera persona, con personajes muy arquetípicos con los que se empatiza; aquí estamos delante de un relato en personal de un pobre diablo que trata de engañar tanto al lector como al resto de personajes”, puntualiza Lorao.

"Estoy trabajando en historias que tienen lugar en Aragón y tiene muchos vínculos con el 'western'" David Lorao — Autor de 'Tierra de lobos'

La creatividad de Lorao se siente libre para expandirse en este entorno, bajo los referentes literarios de Cormac McCarthy o Donald Ray Pollock, con la estética de olor a whisky, tabaco y sudor de ‘Por un puñado de dolares’ (1964) o ‘El hombre que mató a Liberty Valance’ (1962). Un oeste donde se difuminan las normas morales, los valores éticos y el sentido de la justicia se mueve extraño en los límites de la civilización.

El zaragozano está cómodo en ese “gran vertedero de historias” que es el género del ‘western’ y, especialmente, el representado en ese tipo de películas protagonizadas por Clint Eastwood, icono de la cultura popular. Quizás por este influjo fílmico, Lorao explica que se sirve de los poderosos elementos estéticos que tiene el ‘western’ para crear escenas narrativas propias del cine y “que se puedan visualizar”. Además, el espacio del hombre en la naturaleza y su relación o lucha con ella es un tema que a Lorao le apasiona: “Estoy trabajando en historias que tienen lugar en Aragón y tiene muchos vínculos con el 'western'”.

Venganza, ambición y amor

Y si David Lorao en ‘Al filo del ocaso’ trataba la venganza y en ‘Tierra de lobos’ desenreda la ambición humana, el cierre de la trilogía que desea tendrá como eje motivador el amor, sentimientos que exponen al máximo al ser humano y catalizan sus historias: “Lo que tengo en la cabeza es contar una historia relacionada sobre la amistad, y para mí sería cerrar la trilogía tengo planteada”. Ese es su objetivo, tener una trilogía de historias del 'far west' y esto dependerá de la acogida del público a partir del 19 de enero.

David Lorao está ya inmerso en la promoción de ‘Tierra de lobos’. Cuenta con firmas en Barcelona y Valencia para principios de febrero y la presentación en Madrid acordada con ‘Artículo 14’, el periódico para la que trabaja. “En Aragón, por el momento, no puedo anunciar ninguna fecha, pero sí adelanto que voy a hacer una presentación en Zaragoza”, comenta Lorao.