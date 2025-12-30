La cosecha de libros aragoneses para todos los gustos que deja el 2025

Quedan apenas unos días para que acabe este 2025 y es momento de hacer balances de todo tipo, también en materia cultural. El sector de los libros en Aragón pasa por un momento dulce tanto en cuanto a librerías como editoriales y escritores. Y este año que se termina ha dejado una buena cosecha de obras literarias que sería inabarcable nombrar en este artículo. Pero aquí dejamos un pequeño reflejo de las más destacadas.

El turolense Javier Sierra es uno de los que más libros vende. Siempre haciendo patria, además, este año publicó ‘El plan maestro’ centrado en las obras del Museo del Prado y que ha ocupado durante muchas semanas un lugar de honor en la lista de los libros más vendidos. Sierra, no en vano, forma parte del cuadro de honor de la historia del Premio Planeta. Algo que también puede decir Luz Gabás que este año ha publicado ‘Corazón de oro’.

María Bastarós se ha lanzado de lleno a la novela con la sorprendente ‘Criatura’, mientras que Ana Santos (exdirectora de la Biblioteca Nacional) ha apostado por el ensayo con ‘Sembrar palabras’. Por su parte, para cerrar estas tres propuestas tan diferentes entre sí, Begoña Oro ha publicado dirigido al público juvenil ‘Zapatos nuevos y sopa de almendras’.

Enganchando el cable de la literatura juvenil (e infantil) también conviene no olvidarse de David Lozano y ‘La cacería’ (Premio Edebé), de Ana Alcolea con su ‘El chico que me regaló el mar’ o María Frisa con ‘Animales de poder 2’.

Una mirada a la Historia

En cuanto a la Historia, también ha sido un año de buena cosecha empezando por el catedrático Julián Casanova y su ‘Franco’ por no dejar de lado el terrorífico ‘Verdugos del 36’, de David Alegre. Anabel Lapeña y Ana Segura han publicado ‘Reinas, damas y señoras II' y Santiago Morata ‘Reyes de Aragón. La novela’. Además, Caballeros de Exea, de la mano de Xcar Malavida y Sergio Miguel, han lanzado otro biocuento, este dedicado a Alfonso II, el Trovador. Por su parte, Conrad Blásquiz se ha detenido en el ‘abuelo’ de Aragón para publicar ‘José Antonio Labordeta, diputado del pueblo’.

Historia también pero del deporte es el libro que ha publicado Paula Figols sobre la tragedia de la expedición aragonesa del K-2, ’13 de agosto’ o el fantástico volumen (no deportivo, claro está) lanzado por Juan Gavasa y Víctor López Morales titulado ‘Canfranc, el ferrocarril de los Pirineos’.

Rafa Rojas posa con su novela en Gran Vía. / Josema Molina

Un volumen que también ha sorprendido gratamente es el escrito por el metódico Rafael Rojas, que ha lanzado la primera novela basada en una historia del Real Zaragoza, ‘¿Dónde está Marcelo?’. Miguel Mena, por su parte, ha apostado por recordar a Los mestizos con ‘Los chicos de provincias somos así’; y Angélica Morales ha publicado ‘Estás en mis ojos’, basada en la fotógrafa Hélène Roger.

Poesía y duelo

El ilustrador zaragozano Alfonso Casas toca la fibra sensible con ‘Rosa’, una historia de duelo; mientras que Severino Pallaruelo sigue muy pegado al territorio con ‘Querido materno’. Eso en un año en el que Eugenio Monesma ha visto publicado un volumen que recoge perfectamente su trabajo, ‘100 oficios para el recuerdo’.

La poesía también tiene un hueco en esta pequeña lista con ‘Casi como una aparición’, el delicado poemario de Javier Fajarnés, figura pujante que contrasta con el veterano (ya fallecido) Ángel Guinda cuya poesía reunida se ha publicado también este año.

Tampoco hay que dejar fuera de este pequeña recopilación al libro colectivo homenaje a Laura Gómez-Lacueva (‘Queremos tanto a Laura’), las memorias del rapero Rapusklei (‘Bitácora’), ‘Los ojos tras la montaña’, de Pablo Fantova o ‘La mentira más dulce, de Andrea Izquierdo (Andreo Rowling en redes) así como la reedición de ‘Parecido a un asesinato’, de Juan Bolea en el año que se ha convertido en película.