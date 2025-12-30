La jubilación de uno de los libreros con más solera de Aragón: "No tenía ni 2 añitos cuando se fundó la librería"

Zaragoza despide, además de este 2025, la vida laboral de uno de los libreros más antiguos en activo de la capital aragonesa, César Muñío, que se jubila tras varias décadas trabajando en la librería París en múltiples labores y desde la gerencia en los últimos años junto a su hermana Esther. Junto a él, también se jubila otro de los empleados veteranos del local con más de 35 años de experiencia, Juan Carlos.

"Hoy es un día muy importante para marcar en la historia de Librería París. Nuestros dos libreros César y Juan Carlos ¡¡¡se jubilan!!!", explican desde la librería, que hacen historia para contar sucintamente la relación de César Muñío con la librería familiar: "Cuando José Muñío fundó la librería en 1963, su hijo César todavía no tenía 2 añitos pero ya desde muy pequeño se quedaba en la librería leyendo cómics y su pasión por la lectura fue creciendo, toda su vida dedicada al mundo del libro en todos sus aspectos, hasta hoy, que lo hará solo como lector".

En cuanto a Juan Carlos, la librería también le despide de una manera especial: "Juan Carlos ha pasado casi toda su vida laboral en nuestra librería, más de 35 años como librero y muy buen lector, algo que seguro continuará".

"Acaban su trayectoria laboral dos pilares fundamentales de Librería París, dos grandes profesionales y dos grandes libreros. Sus compañeros, clientes, autores, editores, bibliotecas, comerciales y demás componentes de la cadena del libro os vamos y os van a echar muchísimo de menos. Os deseamos lo mejor en esta nueva etapa de vida que vais a comenzar y que tenéis bien merecida. ¡Feliz jubilación!", concluyen desde la librería París, un faro de la cultura literaria en la ciudad.

La historia de la librería

En una entrevista concedida a este diario hace apenas un mes, César Muñío decía: ""Mi hermano Pablo siempre dice que empezó a vender libros en pantalón corto y yo recuerdo que comencé a hacerme cargo de la sección infantil y juvenil ya a los 13 o 14 años, así que todos nuestros recuerdos están vinculados al negocio familiar".

La familia Muñío es una de las sagas con más solera de la ciudad y su librería París la que más tiempo lleva al pie del cañón de manera ininterrumpida. Pablo, César y Esther han visto transcurrir toda su infancia y después toda su vida en el negocio creado por su padre José en el año 1963. Primero en un pequeño local del número 14 de Fernando el Católico y después en el actual del número 24 del mismo paseo.