La muestra artística 'Minimúsicos' explora la simbiosis entre músico e instrumento

La nueva propuesta artística que ofrece Fundación Ibercaja en su Espacio Joven explora, a través de la ilustración, la especial relación que se crea entre los músicos y sus propios instrumentos. Una simbiosis que conoce muy bien Ana Simón, ilustradora y violinista, que firma cada uno de los 39 cuadros que componen la muestra 'Minimúsicos' que ya puede visitarse hasta el 21 de febrero y que forma parte de los proyectos seleccionados en la tercera edición de la convocatoria 'Espacio Joven Fundación Ibercaja para el Desarrollo Artístico.

La muestra une las dos pasiones de la artista aragonesa: música e ilustración. De esta forma, retrata en cada uno de los cuadros, a músicos situados dentro de sus propios instrumentos, mostrándolos como parte inseparable el uno del otro, como una prolongación de ellos mismos.

Los instrumentos, el mundo de los músicos

Para cada una de las ilustraciones de la serie 'Minimúsicos', Ana Simón se sirve de fotografías tanto de los músicos como de sus instrumentos, incluso los escucha tocar para representar y captar de una forma aún más fiel su esencia. De esta manera, refleja cómo el instrumento, que es para el músico, su esencia y su mundo, se convierte en el lugar donde el músico hace su vida y crea su propio mundo.

Ana Simón (Teruel, 1992) realizó sus estudios en el Conservatorio Superior de Música de Aragón y posteriormente accedió a la Hochschule für Musik und Theater 'Felix Mendeslssohn Bartholdy', de Leipzig, para cursar el Máster de Interpretación. Tras su etapa alemana, regresó a Teruel para estudiar ilustración y diseño. Como violinista, forma parte de diversas orquestas nacionales e internacionales, además de participar en numerosos festivales en las salas más prestigiosas de Europa y Asia. Todo ello unido a su faceta profesional como ilustradora.

A lo largo del próximo 2026, el Espacio Joven de Fundación Ibercaja continuará exhibiendo la obra de los ganadores de la tercera convocatoria para el Desarrollo Artístico, impulsada por la entidad y dirigida a las nuevas generaciones de creadores aragoneses. Un total de 5 artistas llevarán a cabo exposiciones individuales hasta finales del próximo año, a las que se sumará una muestra colectiva en la que participarán dos artistas.

Además, el Community Wall, la pared que puede contemplarse desde la calle Fernando el Católico, será pintada por otros tres nuevos artistas con sus diferentes murales presentados al concurso. Esta iniciativa no solo ofrece visibilidad, sino que fomenta el diálogo entre el arte contemporáneo y el entorno urbano.