Romeo Santos actuará en el Ibercaja Estadio de Zaragoza

Si Leiva será el que abra las actuaciones musicales del Ibercaja Estadio de Zaragoza ubicado en el Párking Norte y sede provisional del Real Zaragoza, ya se sabe qué artista será el que, poco después, también convoque a las 20.000 personas que caben en el recinto en un verano que, tras la conclusión de la temporada futbolística, promete se rmuy musical en el campo.

Y es que si fue en Nochebuena cuando se desveló que la gira europea de Romeo Santos y Prince Royce reservaba una fecha para la capital aragonesa sin desvelar la sede, este diario ha podido saber que el lugar elegido para la actuación es el Ibercaja Estadio. Será el viernes 3 de julio en una cita que se espera multitudinaria.

Romeo Santos, en esa ocasión en solitario, ya actuó en Zaragoza en 2023, en la Feria, donde congregó a alrededor de 10.000 personas en un concierto que fue una gran fiesta latina con actividades paralelas en las horas previas a la actuación del dominicano. Madrid, Barcelona, Cádiz, Málaga, Murcia, Sevilla, Tenerife, Santander y La Coruña son los otros lugares españoles de la gira que también pasará por grandes ciudades europeas como París, Estocolmo y Londres.

Cómo comprar las entradas

Las entradas está previsto que salgan muy pronto a la venta (primero habrá un periodo de preventa cuyo registro ya está disponible a través de este enlace) por medio de la web de SFX-Events (promotora del espectáculo), VivaTicket y en MasQLive.

Anthony Romeo Santos, conocido simplemente como Romeo, es cantante, compositor y fue voz y líder del grupo Aventura, aunque ya desde el 2011 se lanzó con su carrera en solitario. Se inició formalmente con la fundación de Aventura, agrupación donde se desempeñó como líder, vocalista y compositor principal. Ha sido una figura clave para la proyección de la bachata a nivel internacional, al llevar varios de sus temas al top de las listas de Billboard Latino y a listas de Europa.

Como compositor, siguió los pasos de artistas como por ejemplo Antony Santos y Blas Durán. Es el compositor de casi todos los temas que han alcanzado la popularidad del grupo Aventura. Demostrando así que es un compositor que puede crear éxitos, con su envolvente voz y a la vez llegar al corazón del público con sus letras.

Romeo Santos se inspiró en muchos exponentes de la música para componer sus temas, entre ellos destacan Camilo Sesto, Juan Gabriel, Manuel Alejandro, dentro de su género se encuentran Juan Luis Guerra (al que admira profundamente) y Antony Santos.