¿Cuánto sabes de aragonés y sus frases hechas?: "Sin sangre no se fan morciellas"

Aunque la lengua aragonesa solo la hablan 25.000 personas y 8.000 son las que la utilizan en su día a día, muchas de las frases no cuesta trabajo reconocerlas para muchos habitantes de la comunidad aunque su idioma materno sea el castellano. Fernando Romanos Hernando y Chabier Tierz López han recogido en 'Diccionario de fraseolochía basica de l'aragonés' (Edicions Transiberiano) muchas de estas expresiones y han recogido en la zona de hablantes donde se utilizaba (entre paréntesis). Aquí una pequeña selección de algunas destacadas. ¿Cuántas hubieras sido capaz de descifrar?

A anyadas vienen os aranyons. Unas veces se gana y otras se pierde (Echo).

A casa de Santa María no se fació en un día. Zamora no se ganó en una hora (Chistau, Histórico y Ribargoza).

A remusclo. Al olor de la sardina (Alta Zaragoza y Galliguera).

Cantar, bien, pero entonar, mal. Haber oído campanas y no saber dónde (Histórico, Ribagorza y Semontano).

Correr-se-le a romana (a beluno). Pasarse tres pueblos (Alta Zaragoza, Echo, Galliguera, Histórico, Semontano, Sobrarbe y Sotonera).

Creyer-se que o cielo ye de cebolla. Creer que todo el monte es orégano (Chistau, Galliguera, Ribagorza, Semontano, Sotonera y Viu).

Dar-le garza por perdiz (a beluno). Darle a alguien gato por liebre (Fueva, Sarrablo, Sobrarbe, Soberpuerto y Viello Aragón).

Deixar mocau. Dejar con un palmo de narices (Chistau, Monegros, Ribagorza y Semontano).

Entrar como o burro t'a cuadra. Entrar como Pedro por su casa (Galliguera, Sarrablo, Semontano y Sobrarbe).

Haber-ie más unto que pan. Haber más jefes que indios (Fueva y Galliguera).

No tener o cuerpo pa chudías. No estar para fiestas (Alta Zaragoza, Echo y Galliguera).

Ser d'o brazo remangau. No ponérsele nada por delante a alguien (Galliguera, Histórico, Ribargoza y Sarrablo).

Si l'alcalde pica pinos, qué farán os vecinos. La mujer del César, además de ser honesta, debe parecerlo (Fueva).

Sin sangre no se fan morciellas. Para hacer una tortilla, hay que romper los huevos (Fueva e Histórico).

Tener o diaple entre as garras. Estar en el filo de la navaja (Benás, Chistau, Fueva, Ribagorza, Semontano y Viu).