Así fue la aclamada actuación de Amaral con Dani Fernández: "Las lágrimas fueron inevitables"
Los aragoneses reinterpretaron junto al artista 'El universo sobre mí' la pasada Nochebuena
Amaral (Eva Amaral y Juan Aguirre) siempre se han prestado a hacer colaboraciones con los diferentes artistas de la escena en lo que es una demostración palpable de que aman la música por encima de todas las cosas. Y también suele tener una mirada especial para todo tipo de artistas. Su última colaboración fue muy especial, es la que tuvieron con Dani Fernández para el especial 'Me has invitado a bailar', de TVE, en el que el músico se rodeó de varios amigos, entre ellos los aragoneses.
Amaral y Dani Fernández reinterpretaron una de las canciones más icónicas del dúo, 'El universo sobre mí'. Una actuación que ha subido a sus redes sociales el artista con un mensaje muy emotivo hacia Eva Amaral y Juan Aguirre: "Cuando fantaseaba con la idea de que Juan Aguirre y Eva Amaral viniesen a mi especial, siempre tenía claro que en caso de suceder, tenía que ser con una de sus canciones que tantas veces me habían acompañado. El problema era elegir una entre tantísimas buenas canciones que han hecho a lo largo de su carrera", explica.
"Verme ahí sobre el escenario con mi banda, acompañados de un referente musical y personal tan importante como son Amaral, es uno de los mejores regalos que me ha dado este programa. Espero que os guste este 'El universo sobre mí', yo aún estoy flipando de que haya pasado.
El vídeo la actuación acumula casi 20.000 'likes' y multitud de mensajes elogiando tanto la actuación de Dani Fernández y, sobre todo, la voz de Eva Amaral como el de @buffy8149: "Lo de Dani Fernández con Amaral fue de esos momentos que te rompen un poco por dentro y te vuelven a recomponer. Voz con voz, alma con alma… y lágrimas inevitables. Gracias por tanta verdad".
