Bunbury ya calienta el 2026: "Comenzamos el año con una buena cantidad de proyectos"

Si por algo destaca el aragonés Enrique Bunbury es por su hiperactividad artística además de por sus inquietudes en varios campos, en casi todos con bastante éxito (de hecho, solo hace falta ver que su último poemario acumula más de diez semanas seguidas como el más vendido en España).

Además, el artista suele comunicarse con sus fans a través de sus redes sociales y es por eso que no ha querido pasar la oportunidad en este comienzo de 2026 de lanzar un mensaje muy especial para dejar claro que su vitalidad sigue intacta: "Queridos todos! Comenzamos el año con una buena cantidad de proyectos que muero por compartiros. Adelantamos ya los dos primeros sencillos del nuevo álbum, del que pronto tendréis más noticias. Con muchas ganas de mostraros el material y contaros mucho más, quiero aprovechar para desearos lo mejor de lo mejor para ese 2026. Love U!!!", ha señalado el zaragozano a través de sus redes, acompañado de la canción 'Feliz año', de 'El extranjero'.

Nuevo trabajo en camino

"Lo que viene es otro disco nuevo que ya estamos terminando y que vamos a presentar enseguida", aseguró el intérprete en declaraciones a Efe en Miami recientemente. El 'aragonés errante' aún fue un poco más allá e incluso dio pistas de la apuesta sonora de su próximo trabajo: "Es un disco muy hispano, muy latino, con ritmos tradicionales y con un acercamiento y una perspectiva, digamos, más cercana a mi carácter y mi forma de ver la música".