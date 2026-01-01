Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tragedia en el PirineoPrimer nacimientoReal ZaragozaModaAntonia San Juán cáncerEdificio okupado
instagramlinkedin

Bunbury ya calienta el 2026: "Comenzamos el año con una buena cantidad de proyectos"

El artista aragonés revela que comienza un año cargado de actividad

EN IMÁGENES | Enrique Bunbury pone patas arriba el Príncipe Felipe

EN IMÁGENES | Enrique Bunbury pone patas arriba el Príncipe Felipe / Miguel Ángel Gracia

Daniel Monserrat

Daniel Monserrat

ZARAGOZA

Si por algo destaca el aragonés Enrique Bunbury es por su hiperactividad artística además de por sus inquietudes en varios campos, en casi todos con bastante éxito (de hecho, solo hace falta ver que su último poemario acumula más de diez semanas seguidas como el más vendido en España).

Además, el artista suele comunicarse con sus fans a través de sus redes sociales y es por eso que no ha querido pasar la oportunidad en este comienzo de 2026 de lanzar un mensaje muy especial para dejar claro que su vitalidad sigue intacta: "Queridos todos! Comenzamos el año con una buena cantidad de proyectos que muero por compartiros. Adelantamos ya los dos primeros sencillos del nuevo álbum, del que pronto tendréis más noticias. Con muchas ganas de mostraros el material y contaros mucho más, quiero aprovechar para desearos lo mejor de lo mejor para ese 2026. Love U!!!", ha señalado el zaragozano a través de sus redes, acompañado de la canción 'Feliz año', de 'El extranjero'.

Noticias relacionadas y más

Nuevo trabajo en camino

"Lo que viene es otro disco nuevo que ya estamos terminando y que vamos a presentar enseguida", aseguró el intérprete en declaraciones a Efe en Miami recientemente. El 'aragonés errante' aún fue un poco más allá e incluso dio pistas de la apuesta sonora de su próximo trabajo: "Es un disco muy hispano, muy latino, con ritmos tradicionales y con un acercamiento y una perspectiva, digamos, más cercana a mi carácter y mi forma de ver la música".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Feli se jubila y Zaragoza se queda sin su 'mejor tortilla de patata': 'Llevamos desde el 91 al pie del cañón
  2. Jesé Rodríguez, jugador de Las Palmas: 'Mucha gente daba al Real Zaragoza por muerto y no lo está. Es un equipo histórico en España
  3. Cambio de guion en Zaragoza: el PSOE advierte del peligro de unas cuentas que estaba dispuesto a apoyar
  4. Desaparece un menor de cuatro años en Zaragoza
  5. La felicidad de Carlos Cantero tras el triunfo del Casademont: «Sabíamos qué teníamos que hacer, cómo y cuándo»
  6. Zaragoza sube el precio del Bizi: esto costarán los abonos y los viajes en 2026
  7. El 'equipazo' de García-Dihinx en el hospital de Huesca llora su muerte: 'Era un niño grande
  8. La ejecución del contrato de Ale Gomes deja al Real Zaragoza sin fichas libres en la apertura del mercado

Peligro por el nivel 3 de aludes en Aragón: "La presencia de estas capas de nieve no es perceptible a simple vista"

Peligro por el nivel 3 de aludes en Aragón: "La presencia de estas capas de nieve no es perceptible a simple vista"

¿Por qué tu perro te lame? Esto es lo que realmente significa según los expertos

¿Por qué tu perro te lame? Esto es lo que realmente significa según los expertos

Por qué la mayoría de las personas no cumple sus propósitos de Año Nuevo

Por qué la mayoría de las personas no cumple sus propósitos de Año Nuevo

Bunbury ya calienta el 2026: "Comenzamos el año con una buena cantidad de proyectos"

Bunbury ya calienta el 2026: "Comenzamos el año con una buena cantidad de proyectos"

El primer bebé del año en Aragón se llama Elena y ha nacido en el hospital de Barbastro

El primer bebé del año en Aragón se llama Elena y ha nacido en el hospital de Barbastro

Qué ha sido de las 'promesas' de la generación del 96: una corta y difícil carrera lejos del Real Zaragoza

Qué ha sido de las 'promesas' de la generación del 96: una corta y difícil carrera lejos del Real Zaragoza

Del más grande de Europa a referentes culturales: los históricos cafés y restaurantes de Zaragoza que ya han desaparecido

Del más grande de Europa a referentes culturales: los históricos cafés y restaurantes de Zaragoza que ya han desaparecido
Tracking Pixel Contents