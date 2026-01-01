El Vive Latino subirá los precios de sus abonos el 7 de enero

El festival Vive Latino, que celebrará su quinta edición en el recinto de la Expo de Zaragoza el 4 y 5 de septiembre de este 2026, ya ha puesto caducidad de su campaña promocional de venta de abonos. Los mismos cuestan 109 euros (más gastos de gestión) ya ese precio continuarán hasta el 7 de enero a las 14.00 horas una vez concluya también la campaña navideña de regalos.

A partir de ese instante, los abonos pasarán a una fase 2 en el que su precio se incrementará y todavía habrá una tercera subida de precios tal y como ha sucedido en las anteriores ediciones del festival que se ha celebrado en Zaragoza. Los mismos se pueden comprar en la web del Vive Latino y a través de Ticketmaster.

32 propuestas para este 2026

La quinta edición del festival reunirá el año que viene a artistas de primer nivel como Amaia, Julieta Venegas, La M.O.D.A., Ed Maverick, Loquillo, Guitarricadellafuente, La Plazuela, Rawayana, Siloé, M-Clan, Rigoberta Bandini, Ultraligera... Y así hasta alcanzar las 32 propuestas diferentes.

La organización, liderada por Nacho Royo, ha seguido una línea continuista para formar el cartel del próximo año, con importantes artistas del otro lado del Atlántico (algunos algo más desconocidos aquí) y bandas de primer nivel del pop rock-español junto a otras más emergentes. En esta edición, los promotores lo han tenido algo menos complicado porque (como ya sucedió el año pasado) podían repetir artistas de nuevo (la cita se autoimpuso el veto de no hacerlo durante los tres primeros años).

Finalmente, estos son los nombres que completan el cartel y que se unen a los ya citados: Biznaga, Buena Vista All Stars, El Kuelgue, División Minúscula, Esteman y Daniela Spalla, Hermanos Martínez, La Chiva Gantiva, Niña Polaca, Ojete Calor, Pignoise, Plastilina Mosh, Sanguijuelas del Guadiana, Sonido Gallo Negro y Veintiuno. Y hay que añadir por supuesto la escena aragonesa, representada por El Verbo Odiado, Begut (ha interpretado dos temas en la presentación), El Practicante, Modelo, Multipla y Volador.