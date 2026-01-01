TVE emitirá el último y emotivo concierto de Joaquín Sabina: "Es el que en unos años recordaré con más emoción"

La apuesta de TVE por la música en directo esta Navidad continuará más allá de la Nochevieja. Durante la Nochebuena el especial de Dani Fernández llevó a La 1 a liderar su franja durante algo más de una hora con un 20'3% de cuota de pantalla (1.737.000 espectadores de media) gracias a una puesta de largo, grabada en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), en la que repasó sus temas más conocidos -y otros que versionó- de la mano de artistas de la talla de Pablo López, Sidecars, Ana Mena, Arde Bogotá o los zaragozanos Amaral.

El idilio con la audiencia continuó con el concierto Abraham Mateo: 20 conmigo, que cosechó otro 19'2% de cuota de pantalla y Noche Ochentera de Viaje al centro de la tele, que también lideró en su franja de emisión.

Esta Nochevieja la primera de televisión ha vuelto a llevar la música a su parrilla durante las horas previas a las Campanadas con el estreno del nuevo single de La Oreja de Van Gogh, ya con Amaia Montero de vuelta a la banda de San Sebastián, como plato fuerte de una noche que también contó con las actuaciones de Nicki Nicole, Amaia, Lola Índigo y Ana Torroja. Pero la cosa no se quedará ahí.

El concierto "más importante" de Sabina

La televisión pública ha planteado un inicio de 2026 potente, musicalmente hablando, con la emisión el viernes día 2 (22 horas) del último concierto de Joaquín Sabina de su gira de despedida Hola y adiós. Tras él, ofrecerá una entrevista exclusiva con el periodista Carlos del Amor.

El jienense se despidió de los escenarios el pasado 30 de noviembre en Madrid, con 76 años, ante 12.000 personas que se dieron cita en el Movistar Arena y tras casi un medio siglo de carrera prolífico en discos, premios, reconocimientos y cariño de un público que ha ido incorporando a nuevas generaciones de manera permanente.

"Este concierto en Madrid es el último de mi vida y por tanto el más importante. El que en unos años recordaré con más emoción", aseguró Joaquín Sabina ante el público madrileño en una noche donde interpretó 23 de sus canciones más reconocidas y reconocibles de su carrera, como Calle Melancolía, Yo me bajo en Atocha y Princesa como broche final.

El adiós de Sabina en enero de 2025 en Ciudad de México y se extendió durante 11 meses en los que ofreció 71 fechas repartidas en varios conciertos en EEUU, América Latina y las principales ciudades españolas, entre las que se incluyó Zaragoza, el 12 de junio, ante 7.000 almas que acudieron a la llamada del Flaco en el Príncipe Felipe.

"Cuando empecé en esto, aquí siempre se me recibió con mucha complicidad y eso es algo que no he olvidado nunca. Además, aquí he tenido grandes amigos que lamentablemente han ido desapareciendo, como José Antonio Labordeta", dijo el de Úbeda durante aquella noche inolvidable en la capital aragonesa, que ya forma parte de la historia, y quedó plasmada en la crónica de este periódico que puedes rememorar aquí.

Ahora, una vez pase el viernes, a los seguidores de Sabina solo les quedará confiar en que llegue ese último "as" que el propio jienense anunció al inicio de la gira para "reaparecer a placer" para "darme, darnos, un homenaje".