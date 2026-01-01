Zaragoza, el anhelo de ser una ciudad de grandes eventos

Ya lo llevaba en su programa electoral y no se puede decir que no esté cumpliendo su palabra, Natalia Chueca quiere convertir a Zaragoza en sede de grandes eventos que «sitúen a la ciudad en el mapa», pero, fundamentalmente, provoquen un impacto económico en la capital aragonesa fundamentalmente en la hostelería y las redes de alojamiento. Para ello, la clave está en atraer a cuanta más gente mejor y eso solo tiene una vía, hacer espectáculos grandilocuentes que atraigan a cualquier tipo de espectador siempre con la filosofía de que «en la ciudad pasen cosas».

El primer gran evento que aterrizó en la ciudad y que supuso la primera piedra de lo que iba a ser la política cultural del futuro próximo de la capital aragonesa fue el Vive Latino. Un proyecto que había estado en la mesa de anteriores corporaciones sin que viera la luz y que con la llegada de la derecha al poder nació con la inestimable colaboración de las ayudas institucionales. Así, el recinto de la Expo vivirá el próximo septiembre ya la quinta edición de un festival que suele reunir a 40.000 personas en la ciudad. Según los datos del consistorio, más del 30% de estos espectadores es gente venida de fuera con un impacto económico de más de 20 millones de euros.

Y es que la música ha sido una de las grandes patas de esta estrategia, en 2024 se celebró el Monumental Tour en la plaza del Pilar (una experiencia inmersiva que hizo que se tuviera que cerrar la plaza por aforo completo) y se recuperó el ya desaparecido estadio de La Romareda para conciertos con Alejandro Sanz y Bunbury.

Grandes conciertos

Esa es la línea que pretende seguir el consistorio y que tendrá su continuidad en este 2026 con dos conciertos ya confirmados (eso sí, de promotores externos) en el Ibercaja Estadio como son el de Leiva (27 de junio) y el de Romeo Santos (3 de julio) y se está negociando la llegada de alguno más. Todo a la espera de que la Nueva Romareda se convierta en «la sede de grandes giras internacionales». Algo complicado y que está por ver que suceda.

Además, el ayuntamiento se ha erigido en colaborador del festival Inverfest que en este 2026 celebra su segunda edición en la ciudad sin dejar de lado que el pabellón Príncipe Felipe cada vez acoge más actuaciones musicales aprovechando el tirón de los directos en la actualidad.

El Vive Latino vivirá su quinta edición en el recinto de la Expo de Zaragoza. / RUBEN RUIZ

Pero no solo la música ha sido uno de sus grandes campos de batalla. A partir de, como decíamos, el Vive Latino, han ido produciéndose eventos en la ciudad como el Zaragoza Luce, que se estrenó este mismo año, y que volverá a celebrarse el próximo mes de febrero, en esta ocasión, con un día más de celebración tras el éxito masivo del año pasado.

Hola primavera y la Navidad

Además, dentro de su apuesta por darle actividad continua a la plaza del Pilar también se instauró la celebración del Hola primavera, una cita que llena la plaza de diferentes actividades aunque bien es cierto que la segunda edición (la de 2025) se tuvo que suspender por el mal tiempo. En este 2026 está previsto que regrese.

Es en este anhelo por convertirse en una ciudad de grandes eventos donde hay que situar también los grandes espectáculos navideños del Parque Grande José Antonio Labordeta (no sin polémica por la cesión del espacio público) o la prediposición a acoger galas de premios nacionales. El próximo objetivo (que se da por hecho ya incluso hasta en la propia Academia de cine) es que Zaragoza acoja, con la colaboración del Gobierno de Aragón, la celebración de los Premios Goya en el año 2028 cuando se conmemore el bicentenario de Goya.