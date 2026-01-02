El CaixaForum Zaragoza bate su récord de visitas, ¿cúal fue la exposición más vista en 2025?

El CaixaForum Zaragoza ha batido su récord de visitantes ya que cerró 2025 con un total de 269.972 visitas, lo que supone un 2,35% más que en 2024, que ya había alcanzado una cifra tope.

El top 3 de las exposiciones más visitadas está liderado por 'Dinosaurios de la Patagonia', una muestra realizada en colaboración con el Museo Egidio Feruglio, que consiguió acumular un total de 77.854 visitas. En segunda posición aparece otra exposición que llamó la atención por su carácter interactivo. Se trata de 'Música y matemáticas. Un viaje sonoro del caos al cosmos'que, desde el 15 de julio al 2 de noviembre, recibió 52.615 visitas.

'Los mundos de Alicia'

El podio lo completa la exposición 'Los mundos de Alicia. Soñar el país de las maravillas' con 36.411 visitas si bien es cierto que esta muestra realizada en colaboración con el Victoria & Albert Museum abrió sus puertas el 16 de octubre y aún estará abierta hasta el próximo 1 de marzo de este 2026.

Ahora mismo, en el centro también se puede visitar (hasta el 26 de julio) la exposición 'Interior Berlanga', mientras que el 16 de abril llegará otra muy esperada, 'La ciencia de Pixar', que estará hasta el 28 de marzo de 2027.