El músico aragonés que ha escoltado a Sabina durante 20 años: "Gracias por el gran jefe que eres"

Desde las Bardenas a recorrerse el mundo con artistas como Joan Manuel Serrat, José Manuel Perales y Joaquín Sabina. Ha sido durante 20 años uno de los músicos del de Úbeda, el artista que ha hecho historia en la música española y que se acaba de despedir de los escenarios con una gira multitudinaria de 71 conciertos en la que ha participado, cómo no, Josemi (José Miguel Pérez) Segaste al saxofón.

Ahora, cuando este mismo viernes se emite por TVE el último concierto de Sabina así como una entrevista exclusiva realizada por Carlos del Amor, sus músicos han publicado un vídeo hablando de su relación con Joaquín: "Muchas gracias por todo, ni en mis mejores sueños hubiera soñado que pasaran 20 años", dice el de las Cinco Villas que ya se encuentra inmerso en un nuevo proyecto con otro importante músico.

Desde los 15 años

"Gracias por lo que he aprendido, por el gran jefe que eres y lo bien que te has portado conmigo", remata el aragonés quien confesaba a este diario antes de las últimas citas de Sabina en Aragón cómo empezó todo. No tendría más de 15 años cuando vio actuar a Joaquín Sabina en la plaza de toros de Ejea de los Caballeros. No era el primer concierto al que acudía porque él ya estudiaba saxofón en el conservatorio de Zaragoza, pero se quedó tan impactado que en ese momento le dijo a su madre que algún día tocaría con él.

«Yo empecé a colaborar con él en 2002, grabando en el estudio, y luego ya a girar a partir de 2006. Y hasta hoy. Al principio alucinaba con estar en su banda, aunque luego ya te metes en toda la vorágine y no eres tan consciente. Está siendo en esta última gira cuando más me estoy dando cuenta de dónde he estado. Te paras a pensar y te preguntas: ‘¿volveré a tocar en el Madison Square Garden de Nueva York, el Royal Albert Hall de Londres, el Olympia de París o el estadio del Boca Juniors en Argentina?’», comenta Sagaste.