El pueblo aragonés que conquista a Sylvia Pantoja: "Es uno de los más bonitos en los que he estado en mi vida"

Que dentro de la diversidad de Aragón hay muchos lugares espectaculares y que conquistan a sus visitantes es un hecho palpable que se demuestra día a día. Unos de esos sitios que nunca fallan son los rincones del Pirineo aragonés, lugar que ha elegido estos días navideños la artista Sylvia Pantoja para despedir 2025 y dar la bienvenida a 2026, acompañda de su pareja, el aragonés Antílope León, miembro de la banda Volador, que le ha hecho a la artsta descubrir muchos rincones de Aragón.

Y la artista, que el año que se acaba de ir publicó un disco con mucho sello aragonés, no ha dudado en compartir en sus redes sociales lo que le ha impresionado el sitio elegido por la pareja para disfrutar de unos días de asueto en la comunidad. "Buenos días, desde el Pirineo Aragonés, en uno de los pueblos más bonitos que he estado en mi vida. Benasque es de cuento. Feliz año", ha proclamado Sylvia Pantoja desde sus redes sociales.

Y es que Sylvia Pantoja es cada día un poco más una aragonesa de adopción. La artista reside entre Sevilla y la capital aragonesa ya que su pareja es aragonesa, el también artista Antílope inmerso ahora en el concierto de reunificación de Volador el 8 de enero en el Teatro de las Esquinas, y prueba de ello es que tampoco se quiso perder en octubre ni las Fiestas del Pilar ni el gran manto floral de la Virgen del Pilar.

Con una foto dándose un beso con Antílope la artista lanzaba un mensaje muy sentido hacia Aragón: "En mi pecho Zaragoza y la Virgen del Pilar, le pedí bendiciones para mi gira por Colombia. Partimos hoy y siempre que vengo a mi Aragón no puedo dejar de escuchar a la maravillosa Carmen París ¿Cuando una "copla - jota" juntas? Te abrazo preciosa ❤️".