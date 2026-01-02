Una Navidad de Cuento encara su recta final con dos obras infantiles en el Teatro Arbolé

El Festival Una Navidad de Cuento del Teatro Arbolé llega a su recta final con las obras 'La gota aventurera' y 'VeoLeo'. La primera de ellas se representará este sábado 3 de enero y el domingo 4 de enero, ambos días con doble sesión a las 12.00 y a las 18.00 horas. La segunda, se pondrá en escena el lunes 5 de enero, a las 12.00 horas y será la encargada de cerrar el festival.

'La gota aventurera' invita a los más pequeños a disfrutar de un viaje doble. Por un lado, el viaje físico y natural del propio ciclo del agua; y, por otro, el poético. Porque no es una gota cualquiera, es una lágrima, una gotita que surge de la emoción, que viene directamente del corazón.

Una gotita tan especial no se conforma y revoluciona a todos los personajes con los que se encuentra. Impulsada por los propios niños asistentes, se pierde en el aire hasta que es encontrada por su padre, el viento, que la teje para formar una nube. Viaja por el aire, junto con otras nubes y llueve, moja campos y desiertos, hasta llegar al río, ¿y después al mar? No, nuestra gota, seguida por las demás se niega a llegar al mar.

La obra 'VeoLeo' cerrará el Festival Una Navidad de Cuento en el Teatro Arbolé / SIMON ARANDA

De la historia de esta gota inconformista, al mundo inagotable y mágico de los libros. La obra 'VeoLeo' pretende iniciar a los no lectores, niños entre dos y seis años, en el mundo de los libros, las letras y las palabras, que en esta ocasión serán oídas e interpretadas.

Traslada la acción a un lugar imaginario lleno de libros, palabras y letras donde se esconden todos los cuentos, los conocidos y los que están por conocer. La biblioteca se convierte en espacio escénico, donde una bibliotecaria muy especial envía a los espectadores a un lugar en el que ver, interpretar y leer dos de los cuentos clásicos más importantes de la literatura universal: 'El Patito feo' y 'Caperucita Roja'. Todo ello entre libros y canciones.

Para los tres días, las entradas tienen un coste único de 9 euros y se pueden comprar en taquilla o en la página web del Teatro Arbolé.