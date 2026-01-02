'El Rey León, tributo musical' llega este año nuevo al Teatro de las Esquinas

La compañía 'La Máscaras Producciones' trae estás Navidades, al Teatro de las Esquinas de Zaragoza, la versión teatral y musical de 'El Rey león', una de las aventuras más conocidas de la historia de la animación.

'El Rey León, tributo musical. El legado del león', una obra recomendada para todos los públicos a partir de tres años, se celebrará el sábado día 3 de enero en doble función, en horario de 17.00 y 19.30 horas.

La sabana africana es el escenario en el que tienen lugar las aventuras de Simba, un pequeño león que es el heredero del trono. Sin embargo, al ser injustamente acusado, por el malvado Scar, de la muerte de su padre, se ve obligado a huir y dejar atrás su pasado.

Durante su destierro, se hace amigo de Timón y Pumba, los narradores de esta historia. Simba, lleno de valor y acompañado por Nala, su amiga de la infancia, intentará regresar para recuperar su trono y devolver la paz al reino.

Con una duración de una hora y media, los precios de las entradas anticipadas ascienden a 18 euros, mientras que el día de la función cuestan 21 euros. Para los menores de 12 años, los billetes tienen un precio reducido de 16 euros.