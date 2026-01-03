El Ciclo de Introducción a la Música del Auditorio de Zaragoza regresa en 2026 con estilos renovados

El Auditorio de Zaragoza comienza este domingo, 4 de enero, la 46ª edición del Ciclo de Introducción a la Música. Hasta el 29 de marzo, la programación llenará de música las mañanas de los domingos en la sala Mozart, con propuestas variadas para todos los públicos, desde los grandes clásicos europeos y sin olvidar el folclore local. Un año más, el ciclo se caracteriza por el carácter didáctico, accesible y familiar.

El comienzo del ciclo corre a cargo de la Orquesta Sinfónica Ciudad de Zaragoza, dirigida por Juan Luis Martínez, con la soprano Vanessa Goikoetxea y la Compañía de Danza Ramón Artigas. El primer domingo de 2026 esta reservado para la interpretación de un programa festivo con valses, polkas de la familia Strauss y arias de ópera.

La JONDE, Joven Orquesta Nacional de España, actuará el 11 de enero. Esta formación musical cuenta con más de cuatro décadas de historia y depende del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. Dirigida por Jonathan Nott, músico reconocido internacionalmente, los jóvenes intérpretes traen a Zaragoza un programa clásico con composiciones de Franz Liszt y Shostakóvich.

La Joven Orquesta de Bandas Sonoras en la sala Mozart de Zaragoza. / AUDITORIO DE ZARAGOZA

El domingo 18, la zaragozana Joven Orquesta de Bandas Sonoras, presentará 'Viaje a las américas', bajo la batuta del belga Frank de Vuyst y el sonido de un coro de voces blancas. Por su parte, el 25 de enero será la Orquesta Reino de Aragón, dirigida por Ricardo Casero, quien interprete el 'Concierto para violín' de Beethoven, con Birgit Kolar como solista, y la Cuarta Sinfonía de Mendelssohn; Esta orquesta volverá el 8 de marzo con 'De Venecia Buenos Aires', el violín solista de Eli Choi y el bandoneón de Javier Cárdenas, para hacer un repaso a las 'Cuatro Estaciones' de Vivaldi y a lo mejor del repertorio del maestro Piazzolla.

Un mes lleno de folclore y ópera

El domingo 1 de febrero, será la ocasión para disfrutar de las piezas de género chico más conocidas y también obras operísticas. Montserrat Martí Caballé, Beatriz Gimeno, Beatriz Bernard, Nacho del Río y Luis Santana estarán acompañados del coro Amici Musicae del Auditorio de Zaragoza. Sus magistrales voces solistas resonarán en la Sala Mozart entre arias, óperas y fragmentos de zarzuelas. Además, este año se contará con la colaboración especial de Miguel Ángel Berna.

El segundo mes del año viene con otras cuatro propuestas musicales dominicales distintas, pero muy aragonesas. La Ronda de Boltaña cerrará febrero con una destacada actuación el día 22 de febrero, dejando su impronta popular y arraigada al territorio aragonés. Antes de esto, la Orquesta del Conservatorio Superior de Música de Aragón, dirigida por Carlos Ocaña y con la flauta solista de Francisco López Martín, actuará el 8 de febrero; de igual manera, el 15 de febrero el jazz y el swing de la Huesca Big Band amenizarán al público con la dirección musical de Gerardo López Pontaque.

Música clásica y flamenco

Marzo comenzará con la Orquesta Sinfónica Ciudad de Zaragoza y el pianista Javier Inglés, quienes estrenas en Zaragoza 'El Triunfo de Baco', obra del compositor residente Jesús Torres.

El Niño de Elche se subirá al escenario el día 15 de marzo. Su registro flamenco estará respaldado por el coro Amici Musicae del Auditorio de Zaragoza y el acompañamiento musical del Grupo Enigma, para interpretar el 'Amor Brujo' de Manuel de Falla.

El 22 de marzo, la Banda Sinfónica del CSMA, dirigida por Carlos Ocaña, ofrecerá la Sinfonía Fantástica de Berlioz, en una propuesta que contará con narración de Charly Taylor y creación audiovisual de Yago de Mateo. El ciclo concluirá el 29 de marzo, con la Orquesta de la Universidad de Valencia y el Coro Amici Musicae que interpretarán el 'Réquiem Alemán' de Brahms.

Todas las actuaciones comenzarán a las 11.30 horas y el precio de las entradas es de entre 7 y 13 euros. Los abonos ya no están a la venta y se recuerda que los adquiridos por la web deberán ser canjeados en taquilla.