Juanjo Bona, protagonista de la noche del domingo en Aragón TV con el especial 'Tan mayor y tan niño'

Aragón TV ofrece este domingo 4 de enero, a las 22.00 horas, el especial ‘Juanjo Bona. Tan mayor y tan niño’. Durante una hora y media, los espectadores podrán conocer mejor a este joven magallonero y disfrutarán del concierto que ofreció, con entradas agotadas, en el Teatro Principal de Zaragoza esta pasada primavera. El especial incluirá recuerdos, momentos personales y las impresiones de Juanjo Bona sobre el camino recorrido hasta convertirse en uno de los jóvenes valores más firmes de la música en España.

La historia artística de Juanjo Bona está estrechamente ligada a Aragón TV. Sus primeros pasos televisivos llegaron con el programa ‘Tres Minutos’, en el que participó siendo un niño. Aunque, el gran punto de inflexión llegó al proclamarse ganador de la primera edición de ‘Jotalent’, lo que impulsó su proyección y le consolidó como una de las voces jóvenes más reconocibles y versátiles.

En 2023, Juanjo Bona participó en Operación Triunfo. Su paso por el concurso destacó por una personalidad artística muy definida, la sensibilidad en las interpretaciones y una clara defensa de sus raíces, lo que le llevó a convertirse en uno de los concursantes más queridos de su edición y a situarse entre los finalistas.

Tras su salida de 'OT', Bona inició su entrada en la industria discográfica con un proyecto personal alejado de fórmulas prefabricadas. El resultado fue su álbum debut 'Recardelino', un trabajo que se sitúa como la carta de presentación del autor y cantante; los once temas del disco combinan pop, folk y referencias directas a Aragón.

La publicación de este 'Recardelio' se ha acompañado de su primera gira de teatros, 'Tan mayor y tan niño', que ha supuesto la consolidación de Juanjo Bona como artista con voz propia y personalidad musical indiscutible.

En el especial que ofrece este domingo Aragón TV, Juanjo Bona despliega el universo de 'Recardelino', un repertorio que une pop contemporáneo con raíces aragonesas, e incorpora temas populares de la jota local como 'La Magallonera' -que popularizó para toda España con la compañía de Naiara, ganadora de 'OT 2023'-, 'Moncayo' o 'Virgen de Magallón', que reflejan de forma directa su identidad.