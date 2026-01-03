El Museo del Foro de Caesaragusta da la bienvenida a 2026 con su Concierto de Año Nuevo

Los museos municipales de Zaragoza darán este domingo, 4 de enero, la bienvenida a 2026 con el Concierto de Año Nuevo. Será en el Museo del Foro de Caesaraugusta, con un concierto en el que el pianista zaragozano Cristian Baquero reinterpretará al piano y voz algunos de los temas navideños más icónicos del pop internacional. Sonarán los clásicos de Mariah Carey, Wham, Michael Bublé y otros éxitos que han acompañado a generaciones enteras en estas fechas.

Baquero repite en este escenario, donde el pasado mes de agosto ya viajó ‘Del barroco al pop’, a través de la música Beethoven, Bach o Chopin hasta Los Beatles o Queen. Ante la gran acogida de este espectáculo, el próximo domingo se celebrarán dos sesiones: a las 10.30 y a las 12.00 horas. En ambos casos la entrada es libre y gratuita hasta completar aforo.

Cristian Baquero cuenta con una larga trayectoria como cantante, pianista, compositor y productor, ha grabado más de 150 versiones y 130 temas propios, actuado en escenarios de toda España y formado parte de numerosas bandas y proyectos artísticos. Su versatilidad que abarca desde el rock y el blues hasta la música clásica y la canción de autor, convierte cada concierto en una experiencia cercana, enérgica y llena de matices.

El concierto servirá de aperitivo a la edición de 2026 del programa Un domingo en el museo, que desde 2008 abre los museos municipales de forma gratuita el primer domingo de cada mes. Así, cada cita en una oportunidad para descubrir, aprender y disfrutar del patrimonio en familia gracias a una programación de actividades pensadas para todos los públicos.